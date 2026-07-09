Les travaux de protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain devraient démarrer en août 2026, a annoncé mercredi le ministre tunisien de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari.

Lors d’une réunion du comité de pilotage du projet, le ministre a appelé à respecter le calendrier arrêté, à mobiliser les moyens nécessaires pour accélérer la mise en œuvre des travaux et à renforcer la coordination entre les différentes parties concernées.

Selon un communiqué du ministère, le projet vise à protéger la colline contre les risques de glissements de terrain et à assurer la sécurité des habitants, des visiteurs et des infrastructures.

La réunion a été consacrée à l’examen des résultats de la première phase de l’étude de diagnostic de la colline ainsi qu’aux propositions du bureau d’études portant sur les interventions urgentes et le programme des travaux.

Le suivi du projet a été confié au ministère de l’Équipement en vertu d’un décret gouvernemental publié en janvier 2026. En avril, la Commission des grands projets avait approuvé l’attribution de l’étude technique à un bureau d’études multidisciplinaire.

La colline de Sidi Bou Saïd avait été fragilisée par les fortes pluies enregistrées en janvier 2026, qui avaient entraîné des inondations dans plusieurs régions du pays.

Les autorités avaient alors signalé des risques de glissements partiels de terrain liés à la saturation des sols, conduisant à l’évacuation temporaire de huit immeubles et à la fermeture de certaines zones à la circulation à titre préventif.