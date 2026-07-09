L’Université de Tunis El Manar a annoncé, jeudi, le renouvellement de sa certification de conformité à la norme de management de la qualité ISO 9001 : 2015, à la suite de l’approbation du comité d’évaluation externe.

Cette décision intervient à l’issue des audits interne et externe organisés par l’université, ayant couvert l’ensemble de ses services afin de vérifier le respect des procédures en vigueur ainsi que l’efficacité du système de management de la qualité (SMQ), selon un communiqué publié par l’établissement.

Elaborée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), cette norme définit les exigences relatives à un système de management de la qualité.

Elle vise à aider les organisations à améliorer leurs performances, à répondre aux attentes de leurs clients et à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue, selon l’ISO.

L’université a précisé que cette démarche s’inscrit dans le cadre de sa volonté de consolider la culture de la qualité et de l’amélioration continue au sein de ses structures.

A cette occasion, elle a salué les efforts déployés par les membres de l’équipe qualité ainsi que par les cadres administratifs et techniques et l’ensemble des agents ayant contribué à la réussite de ce processus.

Selon la même source, cette mobilisation a permis à l’université de maintenir cette certification et de renforcer son engagement en faveur de la qualité conformément aux standards internationaux.