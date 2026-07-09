Le système de couverture sociale des artistes tunisiens et les mécanismes de son développement a été au menu d’une séance de travail présidée par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, le mercredi 8 juillet 2026, en présence de plusieurs cadres du ministère.

Les intervenants ont abordé, au siège du Département, la question de l’amélioration et du développement des procédures d’obtention de l’allocation mensuelle et des aides conjoncturelles octroyées à leurs bénéficiaires, dans le cadre d’une vision participative qui prend en compte l’intérêt de l’artiste de manière flexible et équitable. Cela inclut notamment l’adoption d’une attestation prouvant l’appartenance de l’artiste au domaine culturel dans le cas où il lui serait impossible de présenter sa carte professionnelle d’artiste pour bénéficier de son droit à la couverture sociale, une mesure qui cible principalement la catégorie des personnes âgées.

La ministre a souligné, à cette occasion, l’importance d’accélérer l’adoption de la plateforme numérique unifiée dans le domaine de la couverture sociale, ainsi que l’application de critères clairs pour la sélection des bénéficiaires de l’allocation mensuelle ou des aides mensuelles, dans un communiqué du Département.

La réunion a également traité de l’aspect législatif et de son importance pour impulser le processus d’organisation de la couverture sociale des artistes, à travers l’adoption des textes d’application relatifs à la loi de l’artiste et leur rôle attendu dans le changement de la réalité de l’artiste et de ses attentes.

Les participants ont relevé l’importance de garantir les droits d’auteurs et les droits voisins pour protéger les droits matériels des artistes lors de la diffusion de leurs œuvres sur les plateformes ainsi que dans les télévisions et radios publiques et privées, tout en prenant les mesures concrètes pour y parvenir.