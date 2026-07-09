L’inauguration d’une 60e agence à Tunis par Wifak Bank ne relève pas du simple fait divers commercial. En étendant sa toile sur l’axe stratégique de l’avenue Kheireddine Pacha, l’institution de finance islamique valide une stratégie de proximité agressive et déploie un arsenal d’outils contracycliques taillés pour une économie tunisienne en quête de liquidités.

Un ancrage ultra-stratégique au cœur du moteur économique de la capitale

L’ouverture, ce jeudi 9 juillet 2026, de la 60e succursale de Wifak Bank à Tunis — précisément sur l’avenue Kheireddine Pacha — marque un point d’inflexion dans le déploiement de son maillage territorial. Cette zone n’a pas été choisie au hasard : elle concentre une densité critique de concessions automobiles, de sièges sociaux et de grandes entreprises.

Pour Thamer Derbal, directeur général adjoint de la banque, cette implantation s’inscrit au cœur d’une politique de proximité chirurgicale. Ce nouveau pôle constitue la 25e agence de l’établissement au sein du Grand Tunis. Désormais, la capitale capte plus d’un tiers du réseau national de l’enseigne, traduisant une volonté claire de saturer les zones de forte création de valeur.

Le financement transactionnel comme bouclier pour 90 % du tissu entrepreneurial

Au-delà de la pierre, c’est le modèle économique de Wifak Bank qui se positionne en réponse directe aux crises de trésorerie qui asphyxient les structures locales. Opérant en stricte conformité avec les principes de la finance islamique, l’établissement cible les particuliers, les professionnels, mais surtout les TPE et PME. Ces dernières représentent plus de 90% du tissu économique tunisien et font face à un assèchement chronique de leurs lignes de crédit traditionnelles.

Pour contourner ces blocages, la banque déploie une politique de soutien basée sur le financement direct, ou transactionnel. Le mécanisme clé? Un double axe d’intervention qui finance non seulement l’entreprise cliente, mais également le portefeuille clients de celle-ci. En injectant des liquidités tout au long de la chaîne de valeur, Wifak Bank désamorce l’un des plus grands fléaux de l’économie tunisienne : les retards de paiement et les créances commerciales bloquées. Les entreprises accèdent ainsi à un fonds de roulement immédiat sans subir les habituels goulets d’étranglement de plusieurs mois.

Taux fixes et «valeur jour» : les leviers de l’immunité financière

Dans un environnement macroéconomique marqué par la volatilité, les particularités de la finance islamique s’érigent en arguments de compétitivité pure. Pour les particuliers et salariés, la banque adosse ses financements à des taux fixes. Cette structure protège mécaniquement les emprunteurs contre les fluctuations erratiques et les hausses subites des taux du marché financier global.

Sur le plan comptable, l’introduction de la règle de la « valeur jour » bouscule les lignes de la pratique bancaire classique. Contrairement au système conventionnel, les montants déposés ou retirés sont enregistrés à leur date d’effet stricte. L’élimination des « jours de valeur » (ou dates de valeur artificielles) offre une transparence mathématique absolue et une optimisation immédiate des flux de trésorerie pour les trésoriers d’entreprises.

Cap sur 2026 : la vitesse d’exécution comme standard de marché

Face à la lourdeur administrative souvent reprochée au secteur financier, Wifak Bank mise sur l’agilité opérationnelle pour faire la différence. L’institution garantit une étude de dossier et une prise de décision de financement dans un délai rigoureux de 10 à 15 jours maximum, dès réception d’un dossier complet.

Cette vélocité soutient une feuille de route d’expansion nationale ambitieuse pour le second semestre 2026. L’établissement prévoit d’ouvrir au moins cinq nouvelles agences dans des zones diversifiées, alternant pôles urbains et régions intérieures (Le Kef, La Marsa, Barraket Essehel, Tozeur, Douz, Kasserine, Siliana). L’objectif affiché est limpide : franchir le cap des 65 agences d’ici la fin de l’année 2026 pour asseoir une couverture globale et inclusive du territoire tunisien.