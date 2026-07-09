Le marché a clôturé la séance de jeudi sur une note haussière. L’indice de référence a pris 0,35 % à 19 921,82 points dans un volume garni de 13 MDt, selon Tunisie Valeurs.

Le titre SOTETEL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 523 mille dinars, l’action s’est appréciée de 6 % à 24,910 Dt.

Le titre BH s’est également distingué sur la séance. L’action a enregistré un bond de 4,7 % à 13,500 Dt. La valeur a drainé un volume bien garni de 2,6 MDt.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre STIP a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action a trébuché de -4,5 % à 9,810 Dt.

Le titre SOTUVER a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -2 % à 27,890 Dt. La valeur a amassé un volume global de 201 mille dinars sur la séance.