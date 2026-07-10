Tunisie : l’ARP adopte le Plan de développement 2026-2030 10 juillet 2026 Par : WMC avec TAP L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, vendredi, le projet du plan de développement pour la période 2026-2030, avec 64 voix pour, 15 abstentions et 24 voix contre. En Continu Tunisie : l’ARP adopte le Plan de développement 2026-2030 Raja Bessais - 10 juillet 2026 Tunisie : l’ARP examine deux accords de garantie pour financer la réforme du secteur énergétique Raja Bessais - 10 juillet 2026 Change devises en dinar tunisien : Cours du 10 Juillet 2026 Raja Bessais - 10 juillet 2026 Nabeul : quatre projets d’assainissement de 13 millions de dinars prévus dans le Plan de développement 2026-2030 walid - 10 juillet 2026 Recherche appliquée : L’université et le ministère de l’agriculture s’associent pour réduire le stress hydrique Raja Bessais - 10 juillet 2026 A la une Le paradoxe monétaire tunisien : liquidité en excès, croissance en manque 10 juillet 2026 Climat des affaires : Pourquoi la Tunisie décroche au classement mondial des risques d’investissement 2026 9 juillet 2026 Franchise Tunisie 2026 : Investissement, Profils et Rentabilité 8 juillet 2026