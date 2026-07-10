Le gouvernorat de Nabeul prévoit la réalisation de quatre projets d’assainissement dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

Répartis entre les délégations de Grombalia, Bou Argoub, Menzel Bouzelfa et Hammam Ghezaz, ces projets environnementaux représentent un investissement global d’environ 13 millions de dinars.

Ils s’inscrivent dans une vision globale visant à améliorer la situation environnementale de la région, a indiqué le directeur régional de l’Office National de l’assainissement (ONAS) à Nabeul, Mohamed Makrem Majdoub.

Il a souligné, jeudi, à l’Agence TAP, que la réalisation de ces projets devrait débuter à la fin de l’année en cours.

Un appel d’offres a déjà été lancé pour le raccordement du quartier El Haouani 2, dans la délégation de Bou Argoub, et de la zone Turki, dans la délégation de Grombalia, au réseau d’assainissement, pour un coût estimé à 4 MD.

La signature du marché est prévue en septembre prochain, tandis que le démarrage des travaux est programmé pour novembre 2026.

Il a ajouté que le deuxième projet porte sur la réhabilitation des conduites et des équipements de la station de pompage de Hammam Ghezaz.

Les travaux devraient débuter en décembre prochain, pour un coût total estimé à 3 MD.

Un troisième projet concerne le raccordement de plusieurs quartiers résidentiels de la délégation de Menzel Bouzelfa au réseau d’assainissement, pour un montant de 3 MD. L’appel d’offres devrait être lancé au mois d’août, en vue d’un démarrage des travaux avant la fin de l’année.

Le responsable régional a également indiqué que le raccordement des localités de Fondouk Jedid et de la Cité Seltene, dans la délégation de Grombalia, au réseau d’assainissement figure parmi les projets programmés cette année.

Ce projet, dont le coût est estimé à près de 3 MD, est actuellement en phase d’étude dans le cadre de la restructuration du réseau, avant le lancement de l’appel d’offres lors d’une deuxième étape.

S’agissant des projets déjà réalisés, le responsable régional a annoncé l’achèvement du projet de raccordement de la délégation de Takelsa au réseau d’assainissement, pour un coût global d’environ 34 MD.

Ce projet comprend la construction d’une station d’épuration à traitement tertiaire, la pose d’environ 30 kilomètres de conduites d’assainissement et la réalisation de sept stations de pompage. Il permettra de fournir des services d’assainissement à près de 30000 habitants.