A la faveur d’un financement européen, l’université de Tunis El Manar met les résultats de ses recherches au service du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Un accord de partenariat a été signé, en ce début du mois de juillet 2026, entre les deux parties.

Objectif : valoriser et exploiter les résultats de la recherche scientifique et les technologies modernes au service de la sécurité nationale de l’eau.

Ce projet sera mis en ouvre en partenariat avec le projet euro-méditerranéen pour la sauvegarde des ressources hydrauliques “PRIMA SAVE water”,

Ce programme, qui relève du réseau de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation pour la période allant de 2021 à 2027, soutient la recherche et l’innovation dans le bassin méditerranéen, particulièrement, sur la la gestion de l’eau, des systèmes agricoles et du développement de chaines de valeur dans l’agroalimentaire.

Spécialisée dans le financement de la recherche et l’innovation, la Fondation PRIMA, qui gère ce programme, a à sa disposition des fonds estimés à près de 500 Millions d’euros, Elle contribue à l’agenda 2030 des Nations Unies pour atteindre ses Objectifs de Développement Durable.

Parmi ses priorités figure la gestion durable de l’eau. Il s’agit de garantir sa disponibilité et sa qualité ; gérer les eaux usées et déployer des systèmes circulaires ; améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement et l’utilisation de l’eau ; maintenir les écosystèmes fonctionnels ; augmenter le bénéfice environnemental ; améliorer la résilience face aux pénuries.

ABS