L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) poursuit vendredi sa séance plénière consacrée à l’examen du projet de Plan de développement 2026-2030, avec les réponses du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, aux interventions des députés, avant le vote sur le projet de loi portant approbation de ce plan.

La séance, ouverte jeudi sous la présidence d’Ibrahim Bouderbala, en présence du ministre et de la délégation l’accompagnant, est consacrée à l’examen du document qui fixe les orientations de la politique de développement du pays pour les cinq prochaines années.

Dans son allocution d’ouverture, le président de l’ARP a indiqué que le rapport de synthèse relatif au plan comprend une centaine de recommandations couvrant divers domaines, reflétant, selon lui, la volonté des députés de formuler des propositions concrètes et des observations destinées à soutenir la mise en œuvre des choix de développement.

Ces recommandations visent à renforcer la coordination de l’action des institutions de l’État afin de concrétiser les orientations consacrées par la Constitution et de mieux répondre aux défis économiques et sociaux, tout en consolidant la confiance dans les institutions publiques, a-t-il ajouté.

Les débats ont toutefois mis en évidence des positions contrastées au sein des groupes parlementaires.

Certains députés ont salué le Plan de développement 2026-2030 comme un document de référence appelé à orienter les politiques publiques durant les prochaines années, tandis que d’autres ont critiqué la méthodologie de son élaboration ainsi que le contenu de certaines de ses orientations.