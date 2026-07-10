L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tient ce vendredi, une séance plénière consacrée à l’examen de deux projets de loi.

L’ordre du jour prévoit l’examen d’un projet de loi portant approbation de l’accord de garantie, signé le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), relatif au prêt accordé à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) pour contribuer au financement du Programme d’amélioration de l’efficacité, de la performance et de la gouvernance du secteur de l’énergie en Tunisie.

La séance portera également sur un projet de loi portant approbation d’un second accord de garantie, signé le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), agissant en qualité d’entité d’exécution du Fonds pour les technologies propres (Clean Technology Fund – CTF). Cet accord concerne un prêt destiné à la STEG afin de contribuer au financement d’un programme d’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie, selon un communiqué publié par l’ARP.