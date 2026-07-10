L’Intersyndicale des professions médicales du secteur privé a appelé à faire du dossier de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), notamment le système du tiers payant, une priorité absolue.

Réunie le 08 juillet dernier, l’Intersyndicale a souligné la nécessité pour chaque partie d’assumer pleinement ses responsabilités pour sortir de la crise, lit-on dans un communiqué publié ce vendredi.

Elle a, dans ce contexte, appelé à l’ouverture incessamment d’un dialogue sérieux et responsable afin de mettre fin à l’incertitude actuelle.

“La poursuite de cette situation menace désormais la capacité des prestataires de soins à assurer leurs missions et ne concerne plus seulement les intérêts des professionnels, mais également le droit des citoyens à l’accès aux soins ainsi que la continuité de l’approvisionnement en médicaments et en services médicaux et paramédicaux”, ajoute le communiqué.

Elle a rappelé que le système du tiers payant constitue un pilier essentiel de l’équité sociale en matière de santé, en particulier pour les malades chroniques et les catégories vulnérables.

Toute perturbation de ce dispositif aurait, selon elle, des répercussions directes sur les patients et sur la stabilité de l’ensemble du système de santé.

Selon la même source, les prestataires de soins ont supporté, durant les dernières années, de lourdes charges et consenti d’importants sacrifices, tout en continuant à assurer leurs services malgré l’accumulation des difficultés, les retards de paiement et le transfert des engagements financiers et professionnels, afin de préserver le droit des patients aux soins.

Elle estime, toutefois, que la crise actuelle ne peut plus faire l’objet de reports ou de solutions partielles et qu’elle nécessite désormais des décisions claires ainsi qu’une vision globale de réforme.

A noter que l’Intersyndicale des professions médicales réunit le Syndicat tunisien des médecins libéraux (STML), le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT), le syndicat tunisien des biologistes privés (STBP), le syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique (STMDLP), la chambre syndicale nationale des cliniques de dialyse (CSNCD) relevant de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la chambre syndicale nationale des établissements de santé privés relevant de l’UTICA.