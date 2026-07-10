La campagne de moisson dans le gouvernorat de Jendouba a atteint un taux d’avancement de 92%, tandis que les opérations de collecte et d’évacuation des récoltes se poursuivent dans de bonnes conditions.

Les quantités collectées ont atteint, jusqu’à vendredi matin, 1,065 million de quintaux, dont 91 mille quintaux de semences, un volume couvrant pratiquement les besoins annuels de la région en semences certifiées, a indiqué à l’Agence TAP une source du commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Jendouba.

Le renforcement des moyens de transport mobilisés par l’Office des céréales a permis d’assurer l’acheminement des quantités collectées vers les centres de collecte sans interruption, selon la même source.

La campagne de moisson, qui se poursuit encore dans certains complexes agricoles, les exploitations relevant de l’Office des terres domaniales ainsi que dans les zones montagneuses du gouvernorat, devrait s’achever au cours de la semaine prochaine.

Les services de la production végétale du CRDA avaient précédemment indiqué que les superficies emblavées en céréales au titre de la campagne en cours s’élèvent à près de 84 000 hectares.