Le ferry Carthage a accosté, jeudi 9 juillet à 8h du matin au port de commerce de Zarzis en provenance de Marseille, avec 2055 passagers et 603 véhicules à bord.

Ce premier voyage marque le début de la saison du retour des Tunisiens résidant à l’étranger via ce port pour lequel la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a programmé huit traversées (allers et retours) durant l’été 2026.

Le porte-parole de la direction générale de la douane, le colonel-major Chokri Jabri a indiqué à l’Agence TAP, que la première traversée de la saison estivale 2026 organisée par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) s’est déroulée dans de très bonnes conditions grâce aux moyens humains et logistiques mobilisés.

Il a ajouté que deux plateformes numériques à distance ont été mises en place pour faciliter aux voyageurs les procédures d’obtention du permis de circulation « Rokhssati » et de la déclaration des biens importés « Amteati » (baggages), en plus de celle dédiée à la déclaration des devises, ce qui permis d’accélerer les démarches.