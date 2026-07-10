L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a organisé, ce jeudi, une journée de formation sur le contrôle officiel des conserves de fruits et légumes selon une approche fondée sur l’analyse des risques, au profit de ses cadres et agents des services centraux et régionaux pour renforcer leurs capacités et promouvoir le système de contrôle.

À cette occasion, le directeur général de l’INSSPA, Mohamed Rebhi, a souligné que cette approche basée sur l’analyse des risques est essentielle pour améliorer l’efficacité du contrôle notamment pour les produits à risque et ce, en application de la loi n°25 de 2019 relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

La formation a porté sur les méthodes d’évaluation des unités de production, leur classification selon le niveau de risque, les procédures d’échantillonnage officiel ainsi que les mesures administratives et juridiques applicables en cas d’infraction outre le renforcement de la coordination entre les directions centrale et régionales et l’harmonisation des méthodes de travail pour moderniser le système de surveillance sanitaire des produits alimentaires.