En dÃ©pit dâ€™un contexte international difficile marquÃ© par un fort ralentissement de la demande, le chiffre dâ€™affaires consolidÃ© de la SOTUVER, en 2025, sâ€™est hissÃ© de 10,8% pour sâ€™Ã©tablir Ã 260,5 MD, affichant un taux de croissance annuel moyen de 23,4% sur la pÃ©riode 2020-2025.

Le rÃ©sultat net part du groupe a augmentÃ© de 10,3% Ã 46,1 MD. Par consÃ©quent, la marge nette du groupe sâ€™est maintenue stable par rapport Ã lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente Ã 17,7%.

La sociÃ©tÃ© a portÃ© sa participation, en 2025, dans la nouvelle entitÃ© exportatrice Ã hauteur de 100% au terme de 2025.

Lâ€™AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale Ordinaire du 7 juillet 2026 a dÃ©cidÃ© de distribuer un dividende de 0,250 D au titre de lâ€™exercice 2025, offrant un rendement en dividende en 2024 de 0,9%. La date de distribution a Ã©tÃ© fixÃ©e pour le 17 juillet 2026.