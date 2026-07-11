MétéoLa Tunisie connaîtra, à partir de ce vendredi, une hausse marquée des températures. Selon un communiqué de l’Institut national de la météorologie (INM), cette hausse s’accentuera particulièrement samedi et dimanche, avec des valeurs supérieures de 6 à 10 °C aux normales saisonnières.

L’INM précise que les températures maximales attendues au cours du week-end varieront généralement entre 41 et 46 °C, sous l’effet du sirocco.

Les températures seront toutefois moins élevées sur les côtes est, où elles oscilleront entre 35 et 40 °C.

Les prévisions indiquent une légère baisse des températures les lundi 13 et mardi 14 juillet, avant une nouvelle hausse attendue dans la plupart des régions au cours de la semaine prochaine.

Températures maximales prévues (°C)

Gouvernorat Vendredi 10/07 Samedi 11/07 Dimanche 12/07
Tunis 37 41 42
Ariana 39 42 43
Manouba 40 42 44
Ben Arous 39 41 44
Bizerte 35 42 40
Nabeul 35 35 36
Zaghouan 41 42 44
Béja 41 44 45
Jendouba 42 45 46
Le Kef 38 42 44
Siliana 39 43 44
Sousse 39 40 43
Monastir 38 37 43
Mahdia 34 34 38
Kairouan 42 43 46
Sidi Bouzid 40 42 45
Kasserine 39 42 43
Gafsa 41 42 44
Tozeur 43 44 46
Kébili 43 45 45
Sfax 36 37 39
Gabès 38 38 41
Médenine 42 41 44
Tataouine 41 40 43