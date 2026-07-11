L’Instance arabe du théâtre a choisi le dramaturge tunisien Taoufik Jebali pour rédiger et prononcer le message de la Journée arabe du théâtre, prévue le 10 janvier 2027, lors de l’ouverture de la 17e édition du Festival du théâtre arabe qui se déroulera en Jordanie, a annoncé l’Instance.

Le secrétaire général de l’Instance arabe du théâtre, Ismail Abdullah, a déclaré à cette occasion que Taoufik Jebali représentait une contribution majeure à la trajectoire de ce message depuis son lancement. Il a souligné que l’instance veillait à ce que les grandes figures éclairent de leurs idées la voie des praticiens du théâtre, ajoutant que le texte de Jebali porterait l’empreinte de son expérience humaine et créative dont l’impact est reconnu.

L’instance a précisé que ce choix intervient en reconnaissance du parcours de Taoufik Jebali, qualifié de modèle théâtral unique sur les scènes tunisienne et arabe. Pionnier, auteur, acteur, metteur en scène, producteur et encadreur, il est le fondateur de l’espace théâtral indépendant El Teatro et d’une école de formation continue à l’art dramatique depuis près de quarante ans.

Il est l’auteur de pièces emblématiques telles que “Klem Ellil” (Paroles de nuit), “Mémoires d’un Dinosaure”, “Le Fou” ou encore “Thalathoun” (Trente ans, et je doute encore), des œuvres qui portent sa vision propre du fond et de la forme, influençant plusieurs générations.

L’Instance arabe du théâtre a souligné que Taoufik Jebali, également auteur des ouvrages en arabe “Lastou al-masrahi al-mounassib” (Je ne suis pas l’homme de théâtre qui convient), paru chez Sud Éditions en 2025, et “Al-mouwazi fi akhbar al-masrah al-nachazi… wa mohmalat oukhra” (Le Parallèle dans l’histoire du théâtre dissonant, et autres notes éparses), publié par les éditions Arabesques en 2024, incarne un cas d’école dans le paysage arabe pour avoir transformé son théâtre en une institution autonome, générant un discours intellectuel et esthétique libre.

Avec cette désignation, Taoufik Jebali prononcera son discours lors du festival qui sera organisé du 10 au 16 janvier 2027 en Jordanie, en coopération avec le ministère jordanien de la Culture et le Syndicat des artistes jordaniens.

Il rejoint ainsi les figures influentes du monde arabe ayant marqué cette journée, à l’instar de Yaqoub Al-Shadrawi, Samiha Ayoub, Ezz El-Din Al-Madani, Youssef Al-Ani, Suad Abdullah, Thuraya Jabran, du cheikh Sultan Al-Qasimi, de Youssef Ayedabi, Zinati Qudsia, Hatem El-Sayed, Farhan Bulbul, Sid Ahmed Agoumi, Khalifa Al-Arifi, Ismail Abdullah, Rafiq Ali Ahmed, Jawad Al-Asadi, Nidal Al-Ashqar, Fathi Abdel Rahman ou encore Sameh Mehran.

Fondée le 28 octobre 2007 à l’initiative du cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et émir de Sharjah, l’Instance arabe du théâtre est une organisation non gouvernementale à but non lucratif dédiée au développement des arts dramatiques dans le monde arabe.

Basée à Sharjah, cette institution, qui collabore de manière étroite avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), a pour vocation principale de promouvoir la création théâtrale à travers le soutien aux jeunes talents, la formation aux métiers de la scène et la préservation des droits d’auteur.

L’instance assure également l’organisation du Festival du théâtre arabe, une manifestation annuelle itinérante dont le pays d’accueil change à chaque édition afin de valoriser les différentes scènes locales. Après une 16e édition organisée en Égypte en 2026, c’est la Jordanie qui abritera la 17e édition en janvier 2027, marquant la troisième fois de son histoire que le royaume accueille cet événement régional, après les sessions de 2012 et de 2020. Le festival s’était par ailleurs déjà tenu en Tunisie, qui en avait abrité la 10e édition anniversaire en janvier 2018.