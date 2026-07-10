Alors que le Grand Tunis étouffe sous le poids d’un trafic routier en saturation constante, le projet d’extension de l’entrée sud semble enfin voir le bout du tunnel. Le directeur général des Ponts et Chaussées, Khaled Atrach, a récemment confirmé une accélération significative du chantier, plaçant l’échéance finale à juin 2027. Pour l’économie régionale et le quotidien des milliers de navetteurs, cet arbitrage temporel est crucial.

État des lieux : Un chantier à 80 % de maturité

Le projet, structuré en cinq lots distincts, a atteint un taux d’exécution de 80 %. Ce chiffre, bien que révélateur, masque une complexité technique importante. Les travaux, concentrés sur des zones névralgiques telles que Jebel Jelloud et les échangeurs du marché automobile d’El Mourouj, exigent une précision chirurgicale pour ne pas paralyser davantage le flux existant.

L’actuel rythme soutenu des équipes sur le terrain témoigne d’une volonté politique claire de clore ce chapitre infrastructural, devenu une priorité pour la fluidité des échanges logistiques et humains.

Chronogramme : Le cap de fin 2026

La stratégie du ministère est limpide : une livraison échelonnée pour libérer des poches de congestion avant la finalisation totale. Selon les dernières déclarations, quatre des cinq lots devraient être livrés d’ici la fin de l’année 2026. Cette étape intermédiaire est capitale.

Si les prévisions sont tenues, elle permettra de délester une partie substantielle du trafic à l’approche de la capitale, offrant un répit bienvenu aux usagers de la route avant le parachèvement global du projet au premier semestre 2027.

Enjeux économiques : Une artère vitale sous tension

Réduire les embouteillages n’est pas seulement une question de confort de conduite ; c’est un impératif économique. Chaque heure perdue dans les bouchons à l’entrée sud de Tunis représente une perte sèche de productivité pour les entreprises et un coût logistique additionnel pour le commerce inter-régional.

En fluidifiant cette artère, c’est l’attractivité du Grand Tunis qui est renforcée. L’achèvement en juin 2027 marquera, espérons-le, le passage d’une infrastructure obsolète à un réseau routier capable de soutenir la croissance démographique et économique de la métropole.