Le TUNINDEX a progressé de 0,82 %, vendredi, enregistrant un nouveau record historique à 20 158,70 points, dans un volume soutenu de 14,3 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SIPHAT s’est offert la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la société pharmaceutique s’est appréciée de 4,4 % à 8,150 D.

Le titre BNA a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la banque a signé une avancée de 3,1 % à 22,500 D, en drainant des échanges relativement fournis de 1,1 MD.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action du bras bancaire du groupe PGI a gagné 0,2 % à 86,990 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,7 MD.

Le titre SANIMED s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du producteur d’articles sanitaires a reculé de 4,3 % à 0,450 D. La valeur a été échangée à hauteur de 2 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ENNAKL AUTOMOBILES a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du concessionnaire automobile multimarque a baissé de 1,7 % à 23,750 D. La valeur a mobilisé un maigre volume de 80 mille dinars sur la séance.