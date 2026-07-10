Un accord stratégique a été signé, vendredi, entre la Société des Transports de Tunis (Transtu) et la société chinoise “CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd” pour la modernisation de la ligne ferroviaire de la banlieue nord de Tunis (Tunis-Goulette-Marsa – TGM).

L’accord signé par le PDG de la Transtu, Abderraouf Salah, et le PDG de la société chinoise Yang Qi, prévoit l’acquisition de 18 nouveaux trains électriques. Ce projet représente un investissement total d’environ 75 millions d’euros, financé à parts égales par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d’investissement (BEI).

Outre la fourniture des trains, le contrat prévoit la maintenance des rames sur une période de cinq ans, la fourniture des pièces de rechange et des équipements de maintenance, l’acquisition d’un tour en fosse (machine à profiler les roues) pour garantir la sécurité et la disponibilité du matériel roulant.

Les nouveaux trains d’une longueur de 40 mètres et d’une capacité de 400 passagers, dont 90 places assises, avec des espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite, sont conçus pour offrir un service de haute qualité répondant aux normes internationales. Ils disposent d’une climatisation intégrale et de systèmes de vidéosurveillance et d’information voyageurs.

D’une vitesse maximale de 100 km/h, ces trains vont permettre d’assurer une rotation toutes les 6 minutes en heures de pointe et toutes les 12 minutes en dehors de ces heures.

Cet investissement constitue la phase finale de la rénovation complète de la ligne TGM, reconnue pour son importance stratégique, historique et touristique.

La Transtu a déjà achevé les travaux de modernisation de l’infrastructure, incluant les rails, les gares, les sous-stations électriques, les passages à niveau automatiques et la signalisation.

L’arrivée des premiers trains est attendue pour le début de l’année 2028, ce qui permettra d’augmenter la capacité d’accueil de la ligne et d’offrir des conditions de transport plus sûres et confortables.