Dans le cadre de son engagement en faveur des sportifs d’élite et de la valorisation des talents nationaux, STAR Assurances a organisé, ce vendredi 10 juillet 2026, une conférence de presse au cours de laquelle elle a officialisé la signature de contrats de partenariat et de sponsoring avec cinq des plus grands champions tunisiens, médaillés olympiques, paralympiques et champions du monde.

L’événement s’est déroulé en présence de nombreux responsables et représentants des médias venus assister à la signature des conventions avec les cinq athlètes, sélectionnés en raison de leurs remarquables performances et de leur palmarès international.

Les sportifs concernés sont Khalil Jendoubi, champion du monde de taekwondo et médaillé international, Marwa Aouni, championne tunisienne de taekwondo, Walid Ktila, légende du handisport et champion du monde des courses en fauteuil roulant, Marwa Bouzayani, spécialiste de l’athlétisme, ainsi que Wajdi Boukhili, athlète tunisien.

À travers ce partenariat stratégique, STAR Assurances entend leur apporter un soutien financier et logistique afin de les accompagner dans leur préparation aux prochaines grandes échéances sportives.

Cette initiative illustre la volonté de l’entreprise de contribuer, aux côtés des pouvoirs publics, au développement du sport individuel et au soutien des sportifs de haut niveau. Elle vise à permettre à ces champions de se consacrer pleinement à leurs entraînements et à la poursuite de leurs performances pour continuer à porter haut les couleurs de la Tunisie sur les podiums internationaux.