Le gouvernement tunisien se penche actuellement sur l’élaboration d’un Plan national des carrières, une initiative stratégique visant à restructurer un secteur vital pour l’économie et les infrastructures du pays, ont fait savoir vendredi les représentants du ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Le futur Plan national des carrières a pour objectifs de définir les besoins spécifiques de chaque région et de fixer les sites d’exploitation selon une vision nationale globale, ont-ils ajouté lors d’une séance d’audition organisée par la Commission des secteurs productifs du Conseil national des régions et des districts (CNRD), réunissant des représentants des ministères de l’Équipement et des Domaines de l’État.

Ce plan vise aussi à remédier au déséquilibre actuel de la répartition géographique des carrières, qui engendre des coûts de transport élevés et, partant, une hausse du coût de production, à garantir une gestion rationnelle de ces ressources naturelles non renouvelables tout en conciliant les impératifs économiques et la protection de l’environnement.

Le Plan national s’inscrit également dans une volonté de veiller au respect des normes techniques et à la qualité des matériaux extraits, pour préserver la pérennité des ouvrages publics et privés et sécuriser les grands projets d’infrastructure, tels que les autoroutes et les ponts.

L’élaboration de ce plan intervient dans un contexte marqué par plusieurs difficultés structurelles dont la lenteur des procédures d’octroi et de renouvellement des autorisations, ce qui perturbe l’approvisionnement du marché en matériaux de construction. D’après les responsables ministériels, une révision de la loi de 1989 est en cours pour alléger les procédures administratives et durcir les sanctions contre l’exploitation illégale. Par ailleurs, un projet de numérisation du système de gestion des carrières est en cours pour instaurer plus de transparence et assurer un suivi rigoureux des stocks et des redevances.

Le secteur des carrières domaniales compte actuellement 91 sites loués, dont 19 carrières réservées à l’approvisionnement des grands projets publics. À ce jour, 11 contrats de location sont effectivement en vigueur pour ces projets d’infrastructure. La superficie totale des carrières exploitées au profit de projets publics s’élève à environ 144 hectares.

Sur le plan économique, la rentabilité du secteur affiche une certaine progression. Les recettes provenant de la location et de l’exploitation des carrières ont atteint environ 14 millions de dinars pour l’année 2025. Cette dynamique semble s’accélérer avec 8 millions de dinars pour le premier semestre de l’année 2026.