La campagne nationale de moisson des céréales a dépassé un taux d’avancement de 80%, avec plus de 9 millions de quintaux collectés, dont 1,3 million de quintaux dans le gouvernorat de Bizerte.

Les opérations de collecte des céréales se poursuivent dans de bonnes conditions sur l’ensemble du territoire, a indiqué la présidente-directrice générale de l’Office des Céréales, Saloua Ben Hadid Zouari, citée dans un communiqué publié par le gouvernorat sur sa page officielle Facebook.

En marge d’une visite de travail effectuée, vendredi, dans le gouvernorat de Bizerte, Zouari a précisé que 75% des quantités collectées sont constituées de blé dur, le reste étant composé de blé tendre et d’orge.

Elle a ajouté que plus de 470000 q de semences sélectionnées ont été collectés, annonçant le démarrage des opérations de contrôle et de certification de l’orge destinée à la production de semences, en prévision de la prochaine campagne agricole.

Elle a, à cette occasion, salué les efforts déployés aux niveaux local et régional pour assurer le bon déroulement de la campagne de moisson et de collecte des céréales à Bizerte, soulignant la poursuite des opérations au même rythme, dans le respect des normes de qualité, des procédures de paiement, des délais de règlement et des analyses requises.

Pour sa part, le gouverneur de Bizerte et président du conseil régional de l’agriculture, Salem Ben Yaâcoub, a souligné que la campagne se poursuit dans de très bonnes conditions, sans difficultés majeures.

La campagne de moisson a été lancée dans le gouvernorat de Bizerte le 9 juin dernier, avec une production estimée à 2,1 millions de quintaux, selon les services du commissariat régional au développement agricole.

Ceux-ci ont indiqué que tous les moyens logistiques et humains nécessaires ont été mobilisés, notamment à travers la mise en place de 30 centres de collecte, la disponibilité de 331 moissonneuses-batteuses et d’un silo central situé à Hafer Mhor, dans la délégation de Bizerte-Sud, d’une capacité de stockage de 500000 quintaux.