Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a indiqué, vendredi, que son département a entamé la mise en œuvre d’un plan d’action intégré visant à moderniser le système de formation professionnelle à travers le renouvellement des méthodes de travail et des approches pédagogiques, afin de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi.

S’exprimant lors de la deuxième réunion du comité de pilotage du programme « Tunisie Professionnelle », mis en œuvre dans le cadre de la coopération tuniso-italienne en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), le ministre a souligné que la formation professionnelle constitue aujourd’hui un choix stratégique pour soutenir le développement et l’emploi.

Il a, à cet égard, insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance et la coordination entre les différents programmes et projets de coopération internationale afin de les aligner sur le programme d’action du ministère et ses orientations stratégiques pour la prochaine période de planification, notamment en matière de modernisation de la formation professionnelle, d’amélioration de son attractivité et de renforcement de l’employabilité de ses diplômés.

Selon lui, le programme « Tunisie Professionnelle » contribue à la concrétisation de la vision du ministère visant à améliorer la qualité de la formation et à renforcer son adéquation avec les besoins du marché du travail.

Ce programme repose sur quatre axes stratégiques portant sur le développement des infrastructures, l’adoption de mécanismes de formation innovants et de solutions numériques, l’amélioration de la qualité de la formation ainsi que le renforcement de l’attractivité des centres de formation.

Il vise à assurer une meilleure adéquation avec les besoins du marché de l’emploi et à consolider la complémentarité entre les secteurs public et privé afin de garantir la pérennité de ses résultats.

La réunion a permis de faire le point sur l’état d’avancement des différentes composantes du projet, les principales difficultés rencontrées, les mesures envisagées pour accélérer le rythme de mise en œuvre ainsi que le projet de plan d’action pour la période 2026-2027.

Les membres du comité de pilotage ont estimé que les résultats enregistrés jusqu’à présent traduisent la réussite de l’approche participative adoptée entre les différents partenaires et contribuent à l’atteinte des objectifs fixés, tout en jetant les bases de réformes durables susceptibles de renforcer l’employabilité des jeunes et de favoriser leur intégration économique et sociale.