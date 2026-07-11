L’artiste Shayma Helali a illuminé, hier vendredi soir, la soirée d’ouverture de la 50e édition du Festival international de Dougga face à un public conquis où elle a interprété un florilège de chansons traditionnelles et tarab puisées des répertoires tunisien et arabe.

Les spectateurs ont vibré et dansé au rythme de sa performance, ainsi qu’aux accords de l’orchestre qui l’accompagnait, composé de près de 30 musiciens sous la direction de Koutaiba Rahali.

Elle a choisi d’ouvrir le bal avec son tube « Ana Nahwak », puis un florilège de morceaux célèbres connus tels que « Wa Hayat Albi Wa Afraho » « Enta Ma Btetghayar ».

Elle a ensuite enchaîné avec de grands classiques du tarab dont « Batwanes Beek » de Warda Al-Jazairia, « Law Hakayna Ya Habibi » d’Abdel Halim Hafedh, ainsi que la chanson « Awel Mara B’hess Rouhi Tayra ».

Shayma Helali a également interprété d’autres chansons célèbres, à l’instar de « Wala Mara » de Melhem Barakat, sur lequel le public a dansé en communion, tout en proposant un bouquet de chansons tunisiennes et du Golfe, transportant notamment les festivaliers des rythmes traditionnels, du Stambali aux mélodies envoûtantes du tarab.

Par ailleurs, cette soirée d’ouverture a été marquée par l’annulation, pour des raisons techniques et logistiques, de la projection du film documentaire intitulé ” Thugga, le théâtre où le rideau ne tombe jamais “, du réalisateur Faouzi Chelbi produit spécifiquement à l’occasion de la 50e édition du festival afin de documenter son parcours durant un demi-siècle.

Ahlem Ghayaza, responsable des relations publiques du Festival, a tenu à présenter ses excuses au public pour ce contretemps. Elle a souligné que « le comité directeur tenait particulièrement à ouvrir cette édition avec ce film, qui rassemble des témoignages poignants des habitants de la région et des festivaliers sur l’histoire de l’événement. Malheureusement, des contraintes techniques indépendantes de notre volonté en ont empêché la diffusion ».

Elle a toutefois précisé que le documentaire était finalisé et qu’il serait projeté lors d’une prochaine occasion.

La 50e édition du Festival international de Dougga se poursuit selon la programmation prévue :

Samedi 11 juillet : Spectacle humoristique « Papa Noël » de Saber Oueslati

Dimanche 12 juillet : Concert de l’artiste Mortadha Ftiti

Mercredi 15 juillet : Concert de Tamsin Elliot (Royaume-Uni) et Tarek Al Azhari (Égypte)

Vendredi 17 juillet : Concert de l’artiste Raouf Maher

Samedi 18 juillet : Soirée musicale avec la star égyptienne Hakim

Dimanche 19 juillet : Spectacle « Tounsi w Nos » de Nabil Ben Mesmia

Mardi 21 juillet : Soirée Tarab avec le grand Lotfi Bouchnak

Vendredi 24 juillet : Concert musical de l’artiste Marwa Nagy (Égypte)

Soirée de clôture le vendredi 25 juillet : Spectacle « Ziara » de Sami Lajmi