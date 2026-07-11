Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a annoncé, vendredi la présentation d’un projet de décret visant à modifier le décret gouvernemental relatif à l’organisation de l’École de l’aviation de Borj El Amri.

Le projet prévoit le changement de l’établissement en une Académie de l’air et la modernisation de sa structure.

Objectif : adapter l’école aux avancées scientifiques et technologiques dans le domaine aéronautique, d’assurer un meilleur niveau de préparation des forces armées, en particulier de l’armée de l’air, et de consolider la réputation de l’établissement en tant que centre de formation de référence, reconnu pour la qualité de ses programmes destinés aux élèves officiers de l’armée nationale, aux stagiaires issus des secteurs public et privé, ainsi qu’aux officiers des pays frères et amis.

Cité dans un communiqué publié vendredi, le ministre a salué l’engagement des responsables de cette institution militaire d’enseignement supérieur à offrir aux élèves officiers les meilleures conditions d’apprentissage et un encadrement de qualité.

Il s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de clôture de l’année universitaire 2025-2026 à l’École de l’aviation de Borj El Amri et de la remise des diplômes aux officiers de la promotion « Mohamed Tahar Ben Achour ».

À cette occasion, il a souligné que l’École de l’aviation de Borj El Amri continue, année après année, de démontrer l’excellence de sa formation, son ouverture sur son environnement extérieur et sa volonté constante de renforcer la coopération avec les institutions de recherche scientifique des pays frères et amis.

Il a également mis en avant sa capacité à suivre l’évolution rapide des sciences et des technologies, ce qui lui permet de former des officiers hautement qualifiés au profit de l’armée de l’air ainsi que des autres institutions nationales.

Le ministre a relevé que l’école adopte une approche de formation basée essentiellement sur la préparation des élèves officiers aux technologies numériques, à l’utilisation optimale de l’intelligence artificielle, à l’exploitation des bases de données, à l’enseignement à distance ainsi qu’à la formation à travers les technologies de la réalité virtuelle.

Il a souligné, dans ce contexte, la détermination du département à développer les capacités nationales dans le domaine des sciences spatiales.

Le ministre a, ensuite, remis les insignes de grade aux officiers diplômés ainsi que des prix aux lauréats avant de prendre connaissance d’un échantillon de leurs travaux de recherche.