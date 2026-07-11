La Tunisie participera, du 2 au 11 juillet 2026 à Genève, à une manifestation culturelle organisée , à l’occasion des 68ème Assemblées des États membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI/WIPO).

À cette occasion, un stand dédié à la Tunisie met à l’honneur les créations des artisanes de la marque collective « El Mouchtia», récemment enregistrée auprès de l’INNORPI dans le cadre du projet « IP for Her », mis en œuvre par l’Office National de l’Artisanat (ONA) en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

“Ce stand constitue une vitrine internationale privilégiée pour exposer les produits Mouchtia de Jebeniana, faire découvrir l’authenticité et la richesse de ce savoir-faire traditionnel, renforcer la visibilité de cette marque collective auprès des délégations et visiteurs internationaux, et promouvoir l’accès des artisanes à de nouveaux marchés”, souligne un communiqué de l’ONA.

La marque Mouchtia vise à protéger, valoriser et promouvoir le savoir-faire traditionnel des artisanes de Jebéniana, tout en renforçant leur accès aux marchés nationaux et internationaux grâce aux outils de la propriété intellectuelle.