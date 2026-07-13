Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, ont échangé, samedi, des messages de félicitations à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Russie.

Les deux ministres ont, à cette occasion, souligné la solidité des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, fondées sur des liens historiques et économiques unissant les deux peuples amis, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Ils se sont félicités du niveau des relations bilatérales et de leur évolution continue au cours des sept dernières décennies, mettant en avant un dialogue fondé sur le respect mutuel et l’intérêt commun.

Les deux ministres ont, en outre, salué la coopération fructueuse établie entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment les secteurs agricole, économique, scientifique, culturel et technique.

Nafti et Lavrov ont réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage les relations d’amitié et de coopération tuniso-russes et de les hisser à des perspectives plus larges, à travers l’exploration de nouvelles opportunités de partenariat dans des secteurs prometteurs à forte valeur ajoutée, au service des intérêts des deux peuples.

Les deux ministres ont également réitéré leur engagement à poursuivre la concertation et la coordination au sein des différentes organisations et instances régionales et internationales.