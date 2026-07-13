La Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a reçu, samedi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, qui lui a remis le rapport annuel de la Banque Centrale pour l’année 2025, d’après un communiqué de la Présidence du Gouvernement publié cet après-midi.

Cette rencontre a été l’occasion pour la Cheffe du Gouvernement de réaffirmer le rôle central de la BCT dans la mise en œuvre de la politique monétaire et le soutien à l’économie nationale. Selon elle, cette politique a prouvé son efficacité à travers la maîtrise du taux d’inflation, la préservation des réserves de change, la stabilité du taux de change et la réduction des taux d’intérêt directeurs à deux reprises en 2025, pour s’établir à 7 %.

La Cheffe du Gouvernement a rappelé que la Tunisie a dû faire face à de lourds héritages résultant de décennies de mauvaise gestion et d’une dette accumulée.

Toutefois, a-t-elle enchaîné, malgré ces héritages et les crises mondiales, la Tunisie a réussi à atteindre des résultats positifs en 2025. La croissance du PIB est passée de 1,6% en 2024 à 2,5 % en 2025, portée par l’agriculture, le tourisme et les activités industrielles. Le taux de chômage a reculé à 15,2 % (contre 16,5 % en 2024). Les investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré une croissance d’environ 30 %.

D’après la Cheffe du Gouvernement, cette dynamique s’est poursuivie au cours du premier trimestre 2026, avec une croissance de 2,6 %, soutenue par les secteurs agricole et industriel (agroalimentaire, mécanique, électrique). Le secteur de raffinage du pétrole a également connu une avancée notable au cours du premier trimestre de 2026. Le chômage a continué sa baisse pour atteindre 15 % au début de l’année 2026 (contre 15,2% au quatrième trimestre de 2025).

Malgré ces avancées, des défis structurels subsistent, selon la Cheffe du gouvernement ayant évoqué, notamment, le déficit énergétique, la volatilité des prix mondiaux et la nécessité de soutenir l’investissement productif. Elle a ainsi appelé le secteur bancaire à s’impliquer plus activement dans le financement de l’investissement public et privé, estimant que l’apport actuel du secteur privé est insuffisant face aux défis actuels.

Elle a conclu en affirmant que les résultats atteints jusque-là consacrent la souveraineté économique et financière de la Tunisie, insistant sur le fait que ces indicateurs ne prennent leur réelle valeur que s’ils se traduisent par une amélioration concrète du pouvoir d’achat et de la qualité des services publics et par une justice sociale dans toutes les régions du pays.

Le Gouverneur de la BCT a, de son côté, souligné que l’institut d’émission a réussi à maintenir la stabilité financière et à rembourser une part importante de la dette publique dans les délais. L’année 2025 a également été marquée par une accélération de la numérisation et de la modernisation technologique, à travers l’utilisation de l’intelligence artificielle, l’exploitation avancée des données et le renforcement de la coopération avec les institutions financières arabes et internationales.