Face à une concurrence exacerbée, la firme de Mountain View franchit un cap historique lors de sa conférence annuelle. Avec le lancement de Gemini 3.5, du modèle multimodal révolutionnaire Gemini Omni et d’un ordinateur hardware dédié, le géant américain ne se contente plus de répondre aux requêtes : il déploie des agents autonomes capables d’exécuter des tâches complexes, de générer de la vidéo interactive et de redéfinir la création artistique.

Gemini 3.5 et Omni : L’avènement des agents autonomes multi-applicatifs

Google change de paradigme. À l’occasion de sa conférence Google I/O de mai 2026, l’entreprise a officiellement proclamé l’avènement de l’« ère agentique Gemini ». Ce virage stratégique repose sur deux piliers technologiques majeurs : Gemini 3.5 et Gemini Omni.

Loin des simples générateurs de texte, Gemini 3.5 se positionne comme un super-assistant de développement logiciel et de gestion opérationnelle. Doté de capacités de raisonnement supérieures, ce modèle est taillé pour orchestrer des workflows complexes, exécuter des actions concrètes et naviguer de manière fluide entre plusieurs applications pour accomplir une mission de bout en bout.

En parallèle, Gemini Omni repousse les frontières de la multimodalité native. Ce modèle de nouvelle génération fusionne des flux d’informations hétérogènes — images, audio, vidéo et texte — directement au sein d’une seule et unique requête (prompt). Sa principale prouesse réside dans sa capacité à synthétiser et générer de la vidéo ultra-réaliste, en s’appuyant sur une cartographie profonde et des connaissances du monde réel intégrées au cœur de son réseau de neurones.

« L’entrée officielle dans une nouvelle phase qualifiée d’ère agentique Gemini, où l’IA ne répond plus seulement, mais agit de manière autonome. »

De l’exploration 3D au Googlebook : Quand l’IA s’empare du hardware et du web

La stratégie de Google pour 2026 ne se limite pas aux serveurs cloud ; elle s’ancre dans le quotidien des utilisateurs à travers des innovations d’interface et de matériel. L’une des démonstrations les plus marquantes associe le Project Genie aux données de Street View.

Cette synergie permet de modéliser et de simuler des environnements 3D interactifs à partir de lieux physiques réels, directement explorables depuis un simple navigateur web. Une avancée majeure pour l’immobilier, le tourisme et le commerce immersif.

La surprise matérielle est venue de l’Android Show avec la présentation du Googlebook. Ce terminal est introduit comme le tout premier ordinateur portable nativement conçu autour et pour la “Gemini Intelligence”.

« Le lancement du Googlebook, premier ordinateur portable conçu dès l’origine pour fonctionner avec Gemini Intelligence. »

En intégrant l’IA au niveau architectural (silicium et système d’exploitation), Google tente de verrouiller l’écosystème PC face aux initiatives Copilot de Microsoft. Par ailleurs, la firme consolide ses positions dans la Consumer Health en lançant une application Google Health entièrement refondue, couplée aux capteurs intelligents de la nouvelle gamme Fitbit Air.

Alliances stratégiques : La convergence quantique et l’industrie musicale

Enfin, Google accélère sa politique de partenariats verticaux. Le géant de la tech a officialisé une alliance d’envergure entre sa plateforme Google Flow Music et le leader mondial de la distribution musicale numérique, Believe. Cet outil d’IA s’intègre à chaque étape de la chaîne de valeur musicale : de l’idéation (génération de structures de paroles et de mélodies) jusqu’au mixage et aux ajustements de post-production.

« De la génération de mélodies avec Believe aux calculs quantiques pour les sciences de la vie, Google étend son empire de l’écran de recherche jusqu’au cœur du monde physique et biologique. »

En coulisses, Mountain View pose également les jalons de l’avenir de la science en amorçant un programme de convergence entre l’informatique quantique, l’intelligence artificielle et les sciences de la vie.

Si les détails financiers et techniques restent secrets, l’objectif est clair : utiliser la puissance de calcul subatomique pour accélérer la découverte de molécules et de traitements médicaux, confirmant que l’hégémonie de Google se jouera désormais bien au-delà de la simple page de recherche.