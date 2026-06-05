Dans un secteur touristique encore trop centré sur le littoral, Défouli bouscule les codes et remet la nature au centre du jeu. Sport, exploration, impact local : la startup assume une vision tranchée, où chaque sortie devient un acte de sensibilisation et un moteur de développement territorial. Entre innovation numérique, ancrage communautaire et ambition écologique, elle entend redéfinir la manière dont on découvre — et dont on respecte — les paysages tunisiens.

Entretien avec Wiem Barhoumi, fondatrice de cette startup qui entend imposer un nouveau modèle touristique qui milite pour la reconnexion de l’homme à la nature :

Comment Défouli définit-elle son identité entre sport, tourisme et écologie ?

Défouli est une startup d’écotourisme sportif qui se positionne à l’intersection du sport, de l’exploration et de la préservation de l’environnement. Nous concevons des expériences immersives en pleine nature qui allient activité physique, découverte des territoires et sensibilisation écologique. Notre identité repose sur une conviction forte : il est possible de vivre l’aventure tout en respectant et valorisant les écosystèmes locaux.

Quelle image souhaitez-vous que les participants gardent après une expérience Défouli ?

Nous souhaitons que chaque participant reparte avec un sentiment d’accomplissement, de reconnexion à la nature et de découverte authentique. Défouli, c’est une expérience humaine avant tout : des moments de partage, de dépassement de soi et une prise de conscience sur la richesse et la fragilité de notre patrimoine naturel.

Comment le jeu en réalité augmentée s’intègre-t-il dans l’expérience globale ?

Le jeu en réalité augmentée vient enrichir l’expérience terrain en ajoutant une dimension ludique et éducative. Il permet aux participants d’interagir avec leur environnement de manière innovante, en découvrant des éléments naturels, culturels et historiques à travers des défis et scénarios immersifs. C’est un outil puissant pour capter l’attention, notamment des jeunes, tout en renforçant l’apprentissage.

« Notre identité repose sur une conviction forte : il est possible de vivre l’aventure tout en respectant et valorisant les écosystèmes locaux. »

Quelles régions de l’intérieur sont prioritaires pour vos activités ?

Nous privilégions les régions à fort potentiel naturel et encore peu exploitées, notamment le Nord-Ouest tunisien comme Le Kef, Jendouba ou Siliana. Ces territoires offrent une richesse exceptionnelle en termes de paysages, de biodiversité et de patrimoine culturel, tout en ayant un réel besoin de dynamisation économique.

Comment mesurez-vous la création d’emplois verts et l’impact local ?

Nous suivons plusieurs indicateurs concrets : le nombre d’emplois directs et indirects créés, l’implication des acteurs locaux (guides, artisans, prestataires), ainsi que les retombées économiques générées dans les régions. Nous accordons également une importance à l’impact qualitatif, notamment en termes de montée en compétences et de sensibilisation des communautés locales aux pratiques durables.

Quels partenariats avec les collectivités ou associations locales sont envisagés ?

Nous travaillons activement à établir des partenariats avec des associations locales, des municipalités et des acteurs du tourisme pour co-construire des expériences ancrées dans les territoires. L’objectif est de créer un écosystème collaboratif où chaque acteur contribue à une offre touristique durable et inclusive.

Quels profils de participants ciblez-vous (familles, sportifs, scolaires, touristes étrangers) ?

Nous adoptons une approche inclusive en ciblant plusieurs segments : les jeunes et les étudiants, les entreprises pour le team building, les familles, ainsi que les touristes en quête d’expériences authentiques. Nous développons également des programmes adaptés aux scolaires pour sensibiliser dès le plus jeune âge.

« Nous suivons plusieurs indicateurs concrets : le nombre d’emplois directs et indirects créés, l’implication des acteurs locaux (guides, artisans, prestataires), ainsi que les retombées économiques générées dans les régions. »

Comment garantissez-vous la sécurité et l’accessibilité des sorties en montagne ?

La sécurité est une priorité absolue. Nos activités sont encadrées par des guides formés, avec des équipements adaptés et des protocoles stricts. Nous concevons également des parcours de différents niveaux afin de garantir l’accessibilité à un large public, tout en assurant une expérience sécurisée et encadrée.

Quelle est votre stratégie pour attirer un public international ?

Nous misons sur le digital, notamment à travers les réseaux sociaux, les plateformes de voyage et des partenariats avec des agences spécialisées. Nous travaillons également sur des expériences uniques et différenciantes, capables d’attirer une clientèle internationale à la recherche d’aventure et d’authenticité.

Comment prévoyez-vous de financer l’expansion (investisseurs, subventions, partenariats) ?

Notre stratégie de financement repose sur une approche hybride : génération de revenus via nos activités, mobilisation de subventions liées à l’écotourisme et à l’impact, ainsi que l’ouverture à des investisseurs partageant notre vision. Nous explorons également des partenariats stratégiques pour accélérer notre développement.

Quels indicateurs clés suivez-vous (nombre de sorties, satisfaction, impact écologique) ?

Nous suivons des indicateurs opérationnels et d’impact : nombre de participants, taux de satisfaction, fréquence des activités, ainsi que des indicateurs environnementaux comme la sensibilisation des participants et les actions concrètes menées sur le terrain.

« Nous privilégions une approche expérientielle : apprendre en vivant l’expérience, plutôt que par un discours théorique. »

Comment intégrez-vous la sensibilisation à la préservation de la nature dans vos activités ludiques ?

La sensibilisation est intégrée de manière naturelle dans toutes nos activités, à travers des jeux, des défis et des moments d’échange. Nous privilégions une approche expérientielle : apprendre en vivant l’expérience, plutôt que par un discours théorique.

Quels outils numériques supplémentaires pourraient enrichir l’expérience (applications mobiles, suivi écologique) ?

Nous envisageons le développement d’une application mobile dédiée, intégrant des fonctionnalités comme le suivi des parcours, des contenus éducatifs, et des outils de sensibilisation écologique. Le digital représente un levier clé pour enrichir et prolonger l’expérience au-delà du terrain.

Comment assurez-vous la pérennité des projets face aux risques climatiques ou réglementaires ?

Nous adoptons une approche adaptable et responsable, en diversifiant nos activités et en intégrant les enjeux climatiques dans notre planification. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour anticiper et nous conformer aux évolutions réglementaires.

Entretien initié par Amel Belhadj Ali