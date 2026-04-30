La Tunisie a choisi la voie de la progressivité. Avec le décret n°67 du 30 avril 2026, les autorités instaurent une revalorisation étalée du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sur trois ans, dans les secteurs non agricoles. Une décision qui traduit un arbitrage classique mais délicat : répondre à l’érosion du pouvoir d’achat sans déséquilibrer davantage des finances publiques déjà sous tension.

Une trajectoire salariale en trois temps

Le dispositif repose sur une montée en charge progressive, avec des hausses annuelles clairement calibrées.

À partir du 1er janvier 2026

Mensuel : 48h/semaine : 554,736 dinars 40h/semaine : 470,251 dinars

Horaire : 48h/semaine : 2,667 dinars 40h/semaine : 2,713 dinars



À partir du 1er janvier 2027

Mensuel : 48h/semaine : 582,400 dinars (+27,664) 40h/semaine : 493,304 dinars (+23,053)

Horaire : 48h/semaine : 2,800 dinars 40h/semaine : 2,846 dinars



À partir du 1er janvier 2028

Mensuel : 48h/semaine : 611,520 dinars (+29,120) 40h/semaine : 517,571 dinars (+24,267)

Horaire : 48h/semaine : 2,940 dinars 40h/semaine : 2,986 dinars



Hausse cumulée sur trois ans :

+56,784 dinars (48h/semaine)

+47,320 dinars (40h/semaine)

Soit environ +10 % sur la période

Une réponse calibrée face à une crise du pouvoir d’achat

Dans un contexte d’inflation persistante et de stagnation des revenus réels, cette revalorisation apparaît comme un minimum social. Elle permet de préserver, à défaut de restaurer, le pouvoir d’achat des salariés les plus modestes.

Mais le choix du lissage sur trois ans révèle une contrainte centrale : l’État n’a plus de marges budgétaires immédiates. Toute hausse brutale du SMIG aurait eu un effet domino sur :

la masse salariale publique (via les alignements implicites),

les coûts des entreprises,

et les équilibres des caisses sociales.

Un signal aux entreprises… sous conditions

Le décret introduit également des mécanismes d’encadrement :

Les salariés déjà rémunérés au-dessus du SMIG ne bénéficient pas automatiquement des augmentations

Les travailleurs au rendement doivent être ajustés pour atteindre le minimum légal

Les jeunes de moins de 18 ans restent à 85 % du SMIG adulte

Autrement dit, la réforme vise à cibler les bas salaires sans déclencher une inflation généralisée des rémunérations.

Un effet indirect sur les retraites

Point notable : l’augmentation du SMIG est étendue aux pensions de retraite via la Caisse nationale de sécurité sociale. Une disposition qui élargit l’impact social du décret, mais qui renforce également la pression sur des régimes déjà fragiles.

Entre rattrapage social et limites structurelles

Au-delà des chiffres, cette réforme pose une question plus large : celle du modèle salarial tunisien. Depuis plusieurs années, les ajustements du SMIG suivent un schéma récurrent :

hausse progressive, mais toujours en retard sur l’inflation réelle

Résultat : le SMIG joue davantage un rôle de filet de sécurité sociale que de véritable levier de redistribution.

Une stratégie d’équilibre… fragile

En étalant la hausse jusqu’en 2028, les autorités cherchent à gagner du temps. Le pari implicite est clair :

stabiliser l’économie à court terme,

espérer une reprise de la croissance,

et éviter une spirale inflationniste.

Mais ce pari reste conditionné à une variable clé : la capacité de l’économie tunisienne à créer de la valeur et des emplois formels.

Sans cela, le SMIG, même revalorisé, restera un indicateur de contrainte plus que de progrès.

Une réforme prudente, techniquement maîtrisée, mais révélatrice d’un dilemme structurel : comment augmenter les revenus dans une économie à faible croissance sans fragiliser ses équilibres ?