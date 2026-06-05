La production de tomates destinées à la transformation à Nabeul enregistre une baisse estimée à 50% pour la campagne 2026. Selon l’UTAP, cet effondrement, qui atteint 80% à Mida, est provoqué par la vétusté des infrastructures d’irrigation, des conditions climatiques défavorables et des attaques de maladies fongiques.

L’effondrement productif de la région de Mida

La situation dans la région de Mida fait figure d’épouvantail pour l’ensemble du secteur agricole national. Les données de terrain révèlent un coup d’arrêt quasi total de l’activité. Le niveau d’exploitation et de production n’y dépasse pas les 20 % des seuils de référence habituels.

Cette paralysie locale n’est pas un épiphénomène, mais le symptôme d’une vulnérabilité structurelle profonde. Mida, historiquement reconnue pour son dynamisme agricole, subit de plein fouet les arbitrages impossibles imposés par la rareté de la ressource en eau et l’incapacité technique à acheminer le précieux liquide jusqu’aux parcelles de cultures.

Des infrastructures d’irrigation à bout de souffle

Le principal goulot d’étranglement de cette crise réside dans la dégradation avancée du réseau hydraulique public. La vétusté critique des canaux d’irrigation et des infrastructures d’acheminement des eaux agricoles empêche désormais de couvrir les besoins fondamentaux des cultures de tomates.

Ce déficit d’investissement et de maintenance dans le réseau d’eau agricole met en péril les bassins de production historiques du gouvernorat. Outre Mida, ce sont des délégations majeures comme Korba, Menzel Temime et El Haouaria — qui forment le cœur battant de la production de tomate industrielle à Nabeul — qui se retrouvent prises au piège de réseaux d’irrigation obsolètes, inadaptés aux exigences de performance actuelles.

Le double fléau climatique et phytosanitaire

À la crise infrastructurelle s’ajoute une pression environnementale insoutenable. Les premières estimations macroéconomiques pour la campagne en cours s’avèrent alarmantes : les projections tablent sur un recul massif de 50 % de la récolte globale à l’échelle du gouvernorat.

Cette trajectoire régressive est le résultat d’un effet de ciseaux dévastateur. D’une part, la persistance de conditions climatiques extrêmes stresse les plants et assèche les sols. D’autre part, ce dérèglement favorise la propagation agressive de maladies fongiques (champignons parasites), qui ravagent les cultures de plein champ et réduisent drastiquement les rendements à l’hectare.

Quel impact pour la filière agro-industrielle ?

Le repli de moitié de la production de tomates à Nabeul aura des répercussions immédiates sur la chaîne de valeur de l’agro-industrie tunisienne. Les usines de transformation, concentrées dans la région du Cap Bon, vont devoir composer avec une pénurie de matière première, ce qui risque de tendre les prix de la tomate concentrée et de détériorer la balance commerciale sectorielle. Face à cette urgence, la modernisation des périmètres irrigués et l’introduction de variétés de semences plus résilientes ne relèvent plus de la planification à long terme, mais d’un plan de sauvetage de souveraineté économique immédiat.