Avec le décret n°66 du 30 avril 2026, la Tunisie engage une nouvelle revalorisation du salaire minimum agricole garanti (SMAG), étalée sur trois ans . Une progression par paliers – de 21,336 dinars par jour en 2026 à 23,520 dinars en 2028 – qui s’inscrit dans la continuité d’une politique d’ajustement prudente, entre impératif social et contraintes économiques.

Une hausse progressive du SMAG

Année SMAG (dinars/jour) Évolution 2026 21,336 — 2027 22,400 +1,064 2028 23,520 +1,120

➡️ Hausse cumulée : +2,184 dinars/jour (+10,2 % environ sur 3 ans)

Une hausse mesurée dans un secteur vulnérable

Le secteur agricole reste l’un des plus exposés aux fragilités structurelles de l’économie tunisienne : faibles revenus, forte informalité, dépendance aux aléas climatiques. Dans ce contexte, toute revalorisation du SMAG constitue un signal important, tant pour les travailleurs que pour les équilibres sociaux en milieu rural.

L’augmentation prévue – environ 10 % sur trois ans – traduit toutefois une approche mesurée. Elle vise à améliorer progressivement les revenus sans déséquilibrer les exploitations agricoles, dont beaucoup évoluent déjà dans des marges étroites.

Une reconnaissance différenciée des compétences

Au-delà du salaire minimum, le décret introduit un levier plus qualitatif : la prime technique, accordée aux travailleurs spécialisés et qualifiés.

Travailleurs spécialisés

Année Prime (dinars/jour) Évolution 2026 1,138 — 2027 1,195 +0,057 2028 1,255 +0,060

Travailleurs qualifiés

Année Prime (dinars/jour) Évolution 2026 2,140 — 2027 2,247 +0,107 2028 2,359 +0,112

➡️ Cette prime s’ajoute au SMAG pour chaque journée nécessitant qualification ou spécialisation.

Une reconnaissance différenciée des compétences

Ce mécanisme marque une évolution notable. Il reconnaît explicitement la valeur de la qualification dans un secteur longtemps caractérisé par une rémunération peu différenciée. En filigrane, il s’agit d’encourager la montée en compétence et de mieux structurer le marché du travail agricole.

Une contrainte pour les employeurs

Pour les exploitants, cette revalorisation n’est pas sans conséquence. L’augmentation du coût du travail intervient dans un contexte déjà tendu : hausse des intrants, volatilité des prix, accès limité au financement.

Le décret prévoit des sanctions pour les employeurs ne respectant pas les nouveaux minima. Mais dans la réalité, la question de l’application effective reste posée, notamment dans un secteur où l’informalité demeure élevée.

Le risque est double : soit une compression des marges des exploitations les plus fragiles, soit un contournement des règles, au détriment des travailleurs.

Une extension aux retraités : un signal social fort

Comme pour d’autres catégories, la revalorisation du SMAG est étendue aux pensions de retraite. Une mesure qui renforce la dimension sociale du dispositif, en intégrant les anciens travailleurs agricoles souvent parmi les plus vulnérables.

Mais là encore, l’effet réel dépendra de l’évolution du coût de la vie. Dans un contexte inflationniste, ces ajustements pourraient s’avérer insuffisants pour restaurer durablement le pouvoir d’achat.

Une réponse partielle à un défi structurel

En définitive, ce décret illustre une constante des politiques publiques tunisiennes : privilégier des ajustements progressifs plutôt qu’une réforme de fond. La revalorisation du SMAG répond à une nécessité immédiate, mais ne traite pas les déséquilibres structurels du secteur agricole.

Productivité, organisation des filières, accès au financement, formalisation de l’emploi : autant de chantiers qui conditionnent, à moyen terme, la soutenabilité de toute politique salariale.

Entre soutien social et équilibre économique

La hausse du SMAG agricole apparaît ainsi comme un compromis. Elle améliore les revenus à la marge, sans bouleverser les équilibres existants. Mais elle souligne aussi les limites d’une approche graduelle face à des défis profonds.

Car au-delà des chiffres, la question reste entière : comment revaloriser durablement le travail agricole dans une économie sous contrainte, sans fragiliser davantage ceux qui la font vivre ?