Le 23 mai 2026, Tunis a accueilli la 30ᵉ édition du Comar d’Or, rendez-vous majeur de la scène littéraire tunisienne. Créé par la compagnie d’assurances Comar, ce prix s’est imposé au fil des années comme bien plus qu’une distinction littéraire. Il constitue aujourd’hui un levier de développement culturel, un espace de reconnaissance pour les écrivains et un symbole de la vitalité de la création littéraire en Tunisie.

Cette édition anniversaire a consacré deux œuvres majeures qui, chacune à leur manière, reflètent les tensions, les imaginaires et les voix qui traversent la société contemporaine.

Trente années d’engagement en faveur du livre

Depuis sa création, le Comar d’Or joue un rôle central dans le développement de la littérature tunisienne. En offrant une visibilité accrue aux auteurs et en encourageant la diversité des écritures, il contribue à enrichir le débat culturel et à renforcer la place du livre dans la société.

Au-delà du soutien financier apporté au prix, Comar a progressivement construit un espace de rencontre réunissant auteurs, lecteurs, critiques, éditeurs et institutions. Cette démarche participe à la valorisation de la littérature comme vecteur de mémoire, d’identité et de souveraineté culturelle.

Dans un contexte où les industries culturelles demeurent souvent fragiles, cet engagement constitue un soutien important à la création et à la diffusion des œuvres littéraires.

Un symbole de continuité et de confiance

Au fil des éditions, le Comar d’Or est devenu un symbole de continuité pour la vie culturelle tunisienne. Chaque rendez-vous met en lumière une littérature vivante, inventive et capable de dialoguer avec les grandes questions du monde contemporain.

En encourageant les auteurs et en accompagnant l’émergence de nouvelles voix, le prix contribue à façonner une scène littéraire qui s’affirme aussi bien dans l’espace francophone qu’arabophone.

L’événement dépasse ainsi le simple cadre d’un palmarès. Il offre un reflet des réalités, des préoccupations, des imaginaires et des aspirations de la société tunisienne. En consacrant des œuvres marquantes, il rappelle le rôle de la littérature comme espace de liberté, de mémoire et de dialogue.

Une rencontre avec les lauréats

Le 4 juin 2026, Comar a réuni les lauréats à l’hôtel Majestic de Tunis pour une rencontre conviviale. Seul absent, Sofiane Ben Mrad, auteur de Tunis Arkana et lauréat du Prix Découverte, n’a pas pu assister à cette rencontre.

Ce moment d’échange a permis aux auteurs présents de revenir sur les circonstances ayant entouré la création de leurs œuvres et sur les motivations qui ont guidé leurs choix d’écriture.

Avant de céder la parole aux écrivains, Mohamed El Kadri, président du jury des œuvres écrites en langue arabe, a souligné l’importance de cette rencontre comme espace privilégié de dialogue entre les différents acteurs du monde du livre.

Il a également salué la diversité de l’assistance, composée d’éditeurs, d’universitaires, de journalistes et de passionnés de littérature, autant de regards contribuant à enrichir la réflexion autour des ouvrages récompensés.

Mohamed El Kadri a enfin relevé le caractère exceptionnel de cette 30ᵉ édition, marquée par la participation de 59 œuvres en langue arabe et de 92 œuvres en langue française, des chiffres qui témoignent de la vitalité et de la créativité de la scène littéraire tunisienne.

Amel Belhadj Ali