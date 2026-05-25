Les lauréats de la 30ᵉ édition des prix « Comar d’Or » du roman tunisien ont été annoncés samedi 23 mai 2026, lors d’une cérémonie organisée à la Cité de la culture à Tunis, en présence de nombreux écrivains, critiques et acteurs du monde culturel.
Organisée chaque année par la compagnie d’assurances Comar, cette manifestation a récompensé plusieurs œuvres littéraires en arabe et en français, illustrant la richesse et la diversité de la scène romanesque tunisienne contemporaine.
Romans primés en langue arabe
Prix Comar d’Or 2026
Roman : Saif Essouane (« سيف الصوان »)
Auteur : Nasr Belhaj Beltaïeb
Maison d’édition : Kharif
Prix spécial du jury 2026
Roman : Dam Sayyi’ (« دم سيّئ »)
Auteur : Fehmi Balti
Maison d’édition : Capsa
Prix Découverte 2026
Roman : Al Majda (« الماجدة »)
Autrice : Najwa Kadri
Maison d’édition : Arcadia
Romans primés en langue française
Prix Comar d’Or
Roman : Sangoma le guérisseur
Auteur : Hichem Ben Azzouz
Prix spécial du jury
Roman : Une reine sans royaume
Autrice : Hela Feki
Maison d’édition : Jean-Claude Lattès
Prix Découverte
Roman : Tunis Arkana
Auteur : Sofiene Ben Mourad
Maison d’édition : Éditions Arcadia
Créés il y a trois décennies, les prix « Comar d’Or » sont devenus l’un des rendez-vous littéraires les plus attendus en Tunisie. Ils contribuent à soutenir la création romanesque tunisienne et à mettre en lumière aussi bien les jeunes auteurs que les écrivains confirmés.