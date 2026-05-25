Les lauréats de la 30ᵉ édition des prix « Comar d’Or » du roman tunisien ont été annoncés samedi 23 mai 2026, lors d’une cérémonie organisée à la Cité de la culture à Tunis, en présence de nombreux écrivains, critiques et acteurs du monde culturel.

Organisée chaque année par la compagnie d’assurances Comar, cette manifestation a récompensé plusieurs œuvres littéraires en arabe et en français, illustrant la richesse et la diversité de la scène romanesque tunisienne contemporaine.

Romans primés en langue arabe

Prix Comar d’Or 2026

Roman : Saif Essouane (« سيف الصوان »)

Auteur : Nasr Belhaj Beltaïeb

Maison d’édition : Kharif

Prix spécial du jury 2026

Roman : Dam Sayyi’ (« دم سيّئ »)

Auteur : Fehmi Balti

Maison d’édition : Capsa

Prix Découverte 2026

Roman : Al Majda (« الماجدة »)

Autrice : Najwa Kadri

Maison d’édition : Arcadia

Romans primés en langue française

Prix Comar d’Or

Roman : Sangoma le guérisseur

Auteur : Hichem Ben Azzouz

Prix spécial du jury

Roman : Une reine sans royaume

Autrice : Hela Feki

Maison d’édition : Jean-Claude Lattès

Prix Découverte

Roman : Tunis Arkana

Auteur : Sofiene Ben Mourad

Maison d’édition : Éditions Arcadia

Créés il y a trois décennies, les prix « Comar d’Or » sont devenus l’un des rendez-vous littéraires les plus attendus en Tunisie. Ils contribuent à soutenir la création romanesque tunisienne et à mettre en lumière aussi bien les jeunes auteurs que les écrivains confirmés.