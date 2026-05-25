À Tunis comme dans les grandes capitales économiques, le même signal d’alerte clignote désormais en rouge : celui de la survie des entreprises. Alors que les PME mondiales suffoquent sous le poids du crédit cher, du ralentissement de la demande et de la fragmentation géopolitique, la Tunisie découvre une réalité encore plus brutale : sa vulnérabilité n’est plus seulement conjoncturelle, elle devient structurelle. Derrière les discours sur la relance, l’économie nationale donne l’image d’un système qui avance sans visibilité, sans données fiables et sans réforme opérationnelle.

Le plus inquiétant n’est plus la faiblesse de la croissance. Le vrai danger réside dans l’érosion progressive de la confiance : confiance des investisseurs, confiance des entrepreneurs, confiance des ménages… et bientôt confiance des marchés eux-mêmes.

Le Pouls de la Tunisie : une économie fragmentée entre survie et illusion statistique

La semaine économique tunisienne aura confirmé une vérité désormais difficile à masquer : l’économie réelle décroche plus vite que les indicateurs officiels ne l’admettent.

Le premier signal d’alerte vient du bâtiment durable. Présentée comme une opportunité historique de transition écologique, la transformation du secteur immobilier révèle surtout l’ampleur du stress hydrique et énergétique auquel la Tunisie devra faire face d’ici 2030. Le chiffre est vertigineux : l’immobilier absorbe à lui seul 75 % de l’électricité basse tension du pays. Quant aux ressources hydriques, elles se dirigent vers un seuil critique de rareté structurelle.

Derrière les promesses de recyclage des eaux grises et les bonus de constructibilité proposés aux promoteurs, une réalité apparaît : la Tunisie tente désormais de compenser son absence de stratégie industrielle par des mécanismes d’incitation ponctuels. Le pays entre dans l’ère de la gestion de pénurie.

Cette logique de gestion d’urgence se retrouve également dans la préparation du budget 2027. Comment construire une trajectoire crédible lorsque le Plan de Développement 2026-2030 reste invisible, que les données budgétaires cessent d’être publiées et que les hypothèses macroéconomiques demeurent inconnues ?

Un budget sans hypothèses n’est pas seulement un problème technique. C’est un symptôme politique.

L’État tunisien semble aujourd’hui prisonnier d’une contradiction majeure : vouloir piloter l’économie tout en réduisant progressivement la transparence économique. Or, dans une économie fragilisée par l’endettement, l’inflation et le ralentissement de l’investissement privé, l’opacité devient elle-même un facteur de risque macroéconomique.

Pendant ce temps, l’informalité continue d’absorber silencieusement les capacités productives du pays. Le dossier consacré à la souveraineté alimentaire montre l’ampleur du phénomène : jusqu’à 89 % de la valeur ajoutée agricole évoluerait hors des circuits organisés.

Le problème dépasse la simple fraude fiscale. Une économie dominée par l’informel devient incapable de planifier ses stocks, d’anticiper ses besoins logistiques ou d’organiser ses filières d’exportation. Résultat : inflation persistante, spéculation chronique et destruction progressive de la compétitivité.

La Tunisie souffre moins d’un manque de ressources que d’un déficit d’organisation économique.

L’Onde de Choc Internationale : les PME mondiales vacillent, la Tunisie tremble davantage

Le contexte mondial ne laisse aucun répit.

Partout, le moral des entreprises se dégrade. Aux États-Unis comme en Europe, les PME affrontent simultanément :

des taux d’intérêt durablement élevés ;

un accès au crédit plus restrictif ;

une demande mondiale moins dynamique ;

une explosion des coûts énergétiques et logistiques ;

et une transition technologique accélérée par l’IA.

Mais contrairement aux grandes économies capables d’amortir les chocs via leurs banques centrales ou leurs plans industriels, la Tunisie subit ces turbulences avec une marge budgétaire extrêmement réduite.

La conséquence devient visible dans le marché du travail. L’enquête internationale sur l’emploi relayée cette semaine révèle qu’une part massive des travailleurs méditerranéens évolue sans contrat, sans retraite et sans couverture sociale.

Ce phénomène n’est pas marginal : il constitue désormais le cœur du modèle économique informel régional.

Le paradoxe tunisien apparaît alors dans toute sa brutalité :

les entreprises formelles étouffent sous les charges ;

les entreprises informelles survivent sans protection ;

et les jeunes diplômés oscillent entre chômage, précarité et exil.

Dans ce contexte, les PME tunisiennes deviennent les premières victimes du ralentissement mondial. Coincées entre fiscalité lourde, accès difficile au financement, bureaucratie lente et demande intérieure affaiblie, elles ne disposent ni de la résilience financière des grands groupes ni de la flexibilité de l’informel.

Le risque est désormais systémique :

une disparition progressive de la classe entrepreneuriale intermédiaire.

Or, sans PME solides, il n’existe ni innovation, ni exportation durable, ni montée en gamme industrielle.

Résilience et Prospective : la Tunisie peut-elle encore éviter le décrochage ?

Pourtant, malgré cette accumulation de signaux négatifs, plusieurs leviers de résilience demeurent visibles.

La première force tunisienne reste son capital humain. L’intérêt croissant des ingénieurs, architectes et développeurs tunisiens pour les technologies vertes, l’intelligence artificielle et les solutions industrielles avancées montre qu’un potentiel d’adaptation existe encore.

Deuxième levier : la proximité européenne.

Alors que l’Europe cherche à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement et à rapprocher certaines productions stratégiques, la Tunisie pourrait devenir une plateforme régionale dans :

les composants industriels ;

les services numériques ;

l’agritech ;

les matériaux durables ;

et la transition énergétique.

Mais cela suppose une rupture avec la logique administrative actuelle.

Le Maroc avance déjà sur l’intégration industrielle et l’attractivité des investissements. L’Algérie accélère la valorisation de ses revenus énergétiques dans ses infrastructures. L’Égypte, malgré son endettement massif, conserve une stratégie industrielle offensive.

La Tunisie, elle, semble encore hésiter entre contrôle administratif et modernisation économique.

Même la Bourse de Tunis traduit cette ambiguïté. Derrière l’euphorie spéculative observée ces derniers mois, les investisseurs deviennent plus nerveux et plus sélectifs. Les arbitrages rapides, les prises de bénéfices et la montée des stratégies assistées par IA montrent que les marchés anticipent déjà une période de volatilité plus forte.

Autrement dit :

les marchés financiers croient encore au rebond… mais beaucoup moins à l’improvisation.

Le Verdict du Rédacteur : gouverner l’économie ou gérer le déclin

La Tunisie entre dans une décennie décisive.

Le pays ne manque ni de compétences, ni d’idées, ni même d’opportunités géographiques. Ce qui manque désormais, c’est une architecture cohérente de gouvernance économique.

Sans transparence budgétaire, sans formalisation progressive de l’économie, sans soutien intelligent aux PME et sans stratégie industrielle claire, la croissance restera artificielle, fragile et socialement insuffisante.

Le danger n’est plus simplement la stagnation.

Le véritable risque est celui d’une économie à deux vitesses :

une minorité connectée aux marchés mondiaux ;

et une majorité enfermée dans l’informalité, la précarité et l’attente.

En 2026, la question n’est donc plus de savoir si la Tunisie doit réformer.

La seule question est :

la réforme arrivera-t-elle avant l’épuisement économique du pays ?