La Tunisie table sur une bonne récolte céréalière cette saison, en dépit des difficultés rencontrées au démarrage de la campagne, notamment la pénurie de semences sélectionnées et d’ammonitrate, ainsi que la hausse des coûts de production.

Cette annonce a été faite jeudi lors d’une séance plénière consacrée à l’audition des représentants de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et du Groupement professionnel national de l’agriculture relevant de la Confédération tunisienne des Entreprises Citoyennes (CONECT).

Organisée à l’initiative de la Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de l’eau et de la pêche de l’Assemblée des représentants du peuple, la plénière avait pour objectif d’examiner les mesures à mettre en œuvre pour sauver la filière des grandes cultures et restructurer le secteur de l’huile d’olive, indique un communiqué rendu public, vendredi.

À cette occasion, les représentants de l’UTAP et de la CONECT ont plaidé en faveur d’une stratégie efficace permettant de relever les défis à venir, en particulier la réduction des pertes de céréales et la mobilisation des équipements nécessaires à la moisson.

Ils ont également insisté sur la nécessité de moderniser les centres de collecte, d’augmenter les capacités de stockage, de renforcer le contrôle des installations de collecte et de lutter contre les pratiques frauduleuses. Les intervenants ont, en outre, souligné l’importance de préserver les semences sélectionnées afin d’assurer une meilleure préparation de la prochaine saison agricole.

Concernant la filière oléicole, les représentants des deux organisations ont appelé à stimuler la consommation d’huile d’olive sur le marché local. Ils ont notamment proposé de réorienter les subventions accordées aux huiles végétales importées vers l’huile d’olive tunisienne, afin de permettre aux consommateurs d’accéder davantage à ce produit reconnu pour ses qualités nutritionnelles.

Ils ont, par ailleurs, plaidé pour un meilleur accompagnement des agriculteurs et pour une réduction des exportations d’huile d’olive en vrac au profit de l’huile conditionnée, à plus forte valeur ajoutée.

Les participants ont également mis en avant l’importance du développement des fermes pédagogiques, une initiative destinée à rapprocher les jeunes de la nature et à renforcer la culture de protection de l’environnement.

De leur côté, les députés ont appelé à l’élaboration d’une stratégie globale et claire pour sauver les différentes filières agricoles. Ils ont aussi recommandé le lancement de campagnes de sensibilisation destinées aux agriculteurs afin de réduire l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides, tout en encourageant des méthodes naturelles d’amélioration de la fertilité des sols, notamment la rotation des cultures.