Les exportations tunisiennes de fruits ont généré des recettes de 45,8 millions de dinars depuis le début de l’année jusqu’au 19 mai 2026, en hausse par rapport aux 38,5 millions de dinars enregistrés à la même période de la saison précédente, portées par une progression notable des ventes vers l’Inde, selon des données du Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits).

L’Inde a importé, jusqu’à la fin mai, 146 tonnes de myrtilles pour une valeur de 4,5 millions de dinars, signe de perspectives prometteuses pour les fruits à haute valeur ajoutée, qui méritent d’être davantage valorisés à l’avenir.

Sur les cinq premiers mois de l’année, la Tunisie a exporté 12 variétés de fruits vers environ 23 marchés. Le marché libyen reste le premier acheteur en volume (1 967 tonnes, 9,601 millions de dinars), mais les Émirats arabes unis arrivent en tête des recettes (543 tonnes, 12,143 millions de dinars). La France a importé 338 tonnes (4,8 millions de dinars), suivie de l’Italie (167 tonnes, 515 mille dinars), et de l’Inde (146 tonnes, 4,578 millions de dinars).

En termes de valeur, les prunes génèrent les meilleures recettes (20,343 millions de dinars pour 701 tonnes), devant les fraises (12,554 millions de dinars pour 604 tonnes). Les pêches dominent en volume (1 418 tonnes, 7,511 millions de dinars), tandis que les abricots atteignent 654 tonnes pour 3,797 millions de dinars. D’autres produits comme le melon (185 tonnes, 515 mille dinars), la pastèque (59 tonnes, 208 mille dinars) ou la nectarine (34,7 tonnes, 374 mille dinars) affichent des résultats plus modestes.