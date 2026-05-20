La séance du 20 mai 2026 marque un tournant psychologique pour la Bourse de Tunis. Après plusieurs semaines d’euphorie quasi continue, le marché a enregistré un mouvement de repli généralisé, dans un contexte classique d’allègement des positions avant les fêtes.

Le portefeuille n’a pas échappé à cette phase de consolidation. Sa performance globale recule de +17,79% à +15,42%, tandis que le classement glisse de la 248e à la 303e place sur 14 135 portefeuilles. Malgré cette correction, le portefeuille conserve une avance significative sur le Tunindex et reste solidement installé dans le Top 2,2% des participants.

Le phénomène le plus marquant de la séance concerne SOTUVER, locomotive historique du portefeuille depuis mars. Le titre abandonne -3,01% à 29 DT après avoir inscrit récemment un sommet proche de 31 DT. Pourtant, le bilan reste spectaculaire : la valeur affiche encore +119,7% sur six mois et +111,7% depuis le début de l’année. Le portefeuille conserve d’ailleurs un gain latent exceptionnel de +76,45% sur cette ligne, soit près de 3 770 DT. La correction actuelle ressemble davantage à une prise de bénéfices qu’à une inversion de tendance structurelle.

Le repli est quasiment généralisé sur les financières et les blue chips. BIAT cède -1,27%, Attijari Bank -1,04%, Amen Bank -0,41%, tandis que Délice Holding abandonne -0,54%. Même les valeurs défensives montrent des signes de fatigue. Cette respiration du marché intervient après plusieurs semaines de hausse rapide ayant porté le Tunindex à proximité de ses plus hauts historiques.

Les volumes restent toutefois soutenus. La physionomie de la séance montre un marché toujours actif avec plus de 18 millions de dinars échangés sur le marché principal. Cela confirme que les investisseurs ne désertent pas le marché : ils arbitrent simplement leurs positions avant une période de faible visibilité liée aux fêtes et à la proximité de la clôture semestrielle.

Le portefeuille conserve néanmoins plusieurs points de force majeurs :

Une diversification équilibrée entre banques, industrie et consommation.

Des gains importants déjà sécurisés sur SOTUVER, Poulina, Amen Bank et ATL.

Une poche de liquidités encore disponible de 2 988 DT permettant de saisir d’éventuelles opportunités après correction.

Une surperformance toujours nette face au Tunindex malgré le repli.

La configuration actuelle ressemble davantage à une phase de digestion technique qu’à un retournement baissier profond. Les investisseurs semblent entrer dans une logique plus sélective : les titres ayant fortement monté deviennent plus volatils, tandis que les dossiers disposant encore d’un potentiel fondamental continuent d’attirer les flux.

Dans ce contexte, la priorité devient la gestion du risque et la protection des gains accumulés depuis mars. Les prochaines séances seront probablement marquées par davantage de volatilité, des volumes plus irréguliers et des arbitrages rapides.

Le portefeuille entre ainsi dans une nouvelle phase : après l’accélération spectaculaire du printemps, l’enjeu n’est plus seulement de gagner, mais de conserver intelligemment l’avance acquise.

Les 10 derniers jours changent toute la logique du portefeuille

À dix jours de la clôture officielle de la compétition MyInvestia fin mai 2026 (soit pour notre portefeuille 3 mois de compétition), la gestion du portefeuille entre dans une phase totalement différente. Jusqu’ici, la stratégie consistait à construire de la performance. Désormais, l’objectif devient double :

protéger les gains accumulés ;

optimiser le classement final sans prendre de risque excessif.

Avec une performance encore solide de +15,42% et une 303e place sur plus de 14 000 portefeuilles, le portefeuille reste dans une zone très compétitive. Mais la baisse brutale de la séance du 20 mai montre que le marché devient beaucoup plus nerveux.

Diagnostic du portefeuille actuel

Le portefeuille possède encore plusieurs avantages stratégiques :

Point fort Situation Diversification Bonne Liquidités 2 988 DT Exposition bancaire Forte mais rentable Valeurs momentum SOTUVER, POULINA, ATL Classement Top 2,2% Performance Très supérieure au Tunindex

Mais il existe aussi un risque clair :

👉 le portefeuille est désormais fortement dépendant de SOTUVER.

La ligne représente :

la plus forte contribution positive ;

mais aussi la plus grande vulnérabilité psychologique.

Une correction supplémentaire de 5 à 8% sur SOTUVER pourrait effacer rapidement plusieurs places au classement.

Recommandation proposée

✅ Conserver :

POULINA

AMEN BANK

ATL

BIAT

✅ Surveiller activement :

SOTUVER

TPR

⚠️ Envisager un allègement progressif si le marché continue de corriger :

SOTUVER (sécurisation partielle des gains)

éventuellement une partie de TPR si volatilité excessive.

✅ Garder une poche de liquidités minimale :

entre 5% et 8%.

Le vrai enjeu désormais

Le portefeuille n’est plus dans une logique de construction.

Il entre dans une logique de :

défense du classement,

gestion psychologique,

et optimisation tactique.

Les dix prochains jours seront probablement les plus difficiles de toute la compétition.

Car désormais :

chaque point de baisse coûte des dizaines de places ;

mais chaque rebond bien exploité peut encore faire gagner un palier important dans le classement final