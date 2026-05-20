Selon l’enquête « Life in Transition » de la BERD et de la Banque mondiale, un bon emploi ne se résume pas au salaire pour 46 % des actifs. Ils privilégient la stabilité et les avantages sociaux. L’emploi informel, qui prive un tiers des travailleurs de couverture sociale en Europe de l’Est et en Méditerranée, dégrade la santé mentale.

Le travail reste le premier rempart contre la précarité. Pourtant, l’enquête « Life in Transition » révèle une fracture systémique : des millions de travailleurs restent piégés dans l’informalité en Europe, en Asie centrale et dans le bassin méditerranéen. Entre mirage du salaire et urgence de la protection sociale, analyse d’un arbitrage macroéconomique crucial.

L’anatomie d’un « bon emploi » : au-delà du simple salaire

Avoir une activité professionnelle ne suffit plus à garantir une trajectoire de sortie durable de la pauvreté. Si l’emploi demeure la clé de voûte de l’intégration économique, sa nature profonde dicte le niveau de développement réel d’une société. Les conclusions de la dernière enquête « Life in Transition », menée conjointement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque mondiale auprès de 37 pays, bousculent les indicateurs quantitatifs traditionnels.

Interrogés sur leur perception de la qualité du travail, 54 % des participants placent sans surprise l’adéquation du revenu au sommet de leurs priorités. Néanmoins, l’étude met en lumière une attente holistique : la stabilité de l’emploi (23 %), la qualité de l’environnement de travail (11 %) et les avantages sociaux (5 %) forment un triptyque indissociable de la simple rémunération. L’accès à ces garanties fondamentales, à l’instar des congés maladie, est directement corrélé à des indicateurs de santé mentale plus robustes et à une satisfaction de vie nettement supérieure. Les individus ne cherchent plus seulement à s’occuper, ils exigent un travail décent.

La fracture de l’informalité : le constat alarmant des régions BERD

Le fossé se creuse dès lors que l’on compare ces aspirations à la réalité du terrain dans les zones d’intervention de la BERD, en prenant l’Allemagne comme économie avancée de référence. Dans ces régions (Europe de l’Est, Asie centrale, Moyen-Orient, Afrique du Nord), l’emploi informel prive massivement les populations des protections de base.

Les chiffres sont sans appel : 14 % des travailleurs ne disposent d’aucun contrat écrit, un quart est privé de congés annuels, et 30 % ne peuvent prétendre à des congés maladie. Plus grave encore, plus d’un tiers de la main-d’œuvre évolue en dehors de tout système de retraite ou de couverture sociale. Cette vulnérabilité s’accélère dramatiquement dans le sud et l’est de la Méditerranée ainsi qu’en Asie centrale. Des anomalies structurelles frappantes émergent : en Jordanie et au Maroc, près de la moitié des actifs travaillent sans contrat écrit, un niveau d’informalité disproportionné par rapport à leur PIB par habitant respectif.

Les variables de la vulnérabilité : secteurs, âges et statuts

L’informalité n’est pas une fatalité sectorielle homogène. Certes, elle culmine traditionnellement dans l’agriculture, le BTP, le commerce de détail et les services peu qualifiés. Toutefois, le contre-exemple allemand démontre qu’il s’agit d’un choix de gouvernance : outre-rhin, ces secteurs ne présentent pas de propension plus élevée à l’informalité que le reste de l’économie.

De plus, l’enquête confirme une double peine dans les pays en développement : les faibles salaires y sont structurellement indexés sur une absence d’avantages sociaux. Les jeunes actifs et les salariés des petites entreprises forment la première ligne de cette précarité, alors que le secteur public fait office de sanctuaire de stabilité protectrice.

Réformer les cadres réglementaires : concilier quantité et qualité

Pour les économies en transition, l’équation est double. Là où la démographie galope, le défi consiste à créer massivement des postes tout en élevant les standards de qualité. Pour y parvenir, la simplification fiscale et réglementaire s’impose, en particulier pour désamorcer le recours à l’informel au sein des PME. Un système d’assurance chômage robuste et une collecte efficace des recettes publiques s’avèrent être des leviers indispensables.

À l’inverse, pour les nations confrontées au vieillissement démographique, éradiquer l’informalité relève de la survie des systèmes de retraite. Les tensions actuelles sur les marchés du travail ne doivent pas être subies, mais saisies comme une opportunité historique pour formaliser les structures et sanctuariser les droits des travailleurs.

EN BREF Définition élargie : Un bon emploi exige la stabilité (23 %) et la protection sociale (5 %), au-delà du seul salaire (54 %).

: Un bon emploi exige la stabilité (23 %) et la protection sociale (5 %), au-delà du seul salaire (54 %). Déficit de protection : Dans les régions BERD, plus d’un tiers des travailleurs n’ont ni retraite ni couverture sociale.

: Dans les régions BERD, plus d’un tiers des travailleurs n’ont ni retraite ni couverture sociale. Anomalie régionale : En Jordanie et au Maroc, près de la moitié de la main-d’œuvre travaille sans contrat écrit.

: En Jordanie et au Maroc, près de la moitié de la main-d’œuvre travaille sans contrat écrit. Jeunesse exposée : Les jeunes et les employés de PME sont les plus touchés par la privation d’avantages liés à l’emploi.

: Les jeunes et les employés de PME sont les plus touchés par la privation d’avantages liés à l’emploi. Impératif politique : La transition vers le travail formel nécessite une simplification fiscale et des systèmes de protection renforcés.

(Source: l’analyse éditoriale et l’écosystème technique complet développés à partir du rapport de la BERD et de la Banque mondiale)