Huit entreprises tunisiennes prennent part, les 19 et 20 mai 2026, à la 37ème édition du salon “World of Private Label International Trade Show “, qui se tient à Amsterdam, au Pays Bas.

Ces entreprises exposent une gamme de produits agroalimentaires représentatifs de l’offre exportable tunisienne, notamment l’huile d’olive, les dattes et leurs dérivés, les conserves alimentaires, les épices, les céréales pour petit-déjeuner et les produits snacks, a indiqué le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Ce rendez-vous, qui rassemble plus de 3300 exposants issus de plus de 80 pays et accueille environ 33000 visiteurs professionnels et acheteurs, offrira l’opportunité aux professionnels tunisiens de “renforcer la visibilité de leurs produits, de diversifier les débouchés à l’export et de développer les contacts commerciaux avec les acheteurs étrangers”.

Il convient de noter que le “World of Private Label International Trade Show “, réunit chaque année des producteurs, des distributeurs, des centrales d’achat et des acteurs de la grande distribution. Il offre une plateforme majeure de rencontres et d’échanges commerciaux.