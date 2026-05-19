La Tunisie enregistre une participation record à la 40ème édition du salon de l’industrie agroalimentaire APAS Show, qui se tient du 18 au 21 mai 2026 à São Paulo, au Brésil, selon un communiqué publié par le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Organisé par le CEPEX en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Brasilia et la Chambre de commerce arabo-brésilienne, le pavillon national réunit 15 entreprises tunisiennes, en plus d’un grand producteur d’huile d’olive exposant à titre individuel.

Cette présence renforcée au sein du Blue Pavillon vise à consolider le positionnement des exportateurs tunisiens sur le marché latino-américain et à intégrer les circuits de la grande distribution locale, notamment pour les dattes et l’huile d’olive conditionnée.

L’attaché commercial auprès de l’ambassade de Tunisie au Brésil, Hassen Saadani, ainsi qu’une délégation de la Chambre de commerce arabo-brésilienne conduite par son vice-président, Mohamad Orra Mourad, ont visité le pavillon à l’ouverture du salon pour échanger avec les opérateurs tunisiens sur les perspectives de développement.

La Tunisie figure actuellement comme le premier fournisseur de dattes du Brésil, avec des exportations ayant atteint 6,5 millions de dollars en 2024, soit 70% des parts de ce marché.

Pour l’huile d’olive conditionnée, les ventes tunisiennes vers le Brésil ont franchi le seuil des 20 millions de dollars, hissant le pays au 5ème rang des fournisseurs du marché brésilien. Cette dynamique est soutenue par l’exonération totale des droits de douane sur les importations d’huile d’olive extra-vierge au Brésil, passés de 9% à 0%, ce qui est de nature à améliorer la compétitivité du produit tunisien.

Il est à rappeler que cette nouvelle édition constitue un évènement incontournable pour l’industrie agroalimentaire qui a rassemblé plus de 78 mille visiteurs professionnels et 900 exposants, dont 250 internationaux issus de 22 pays .