Le renforcement de la coopération sanitaire entre la Tunisie et la Chine autour de projets stratégiques dans les domaines de la numérisation de la santé, de l’intelligence artificielle, de la médecine complémentaire ou alternative, de la recherche scientifique et de l’industrie pharmaceutique a été au centre de la rencontre qui a réuni hier, lundi, le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, et son homologue chinois Li Haichao, en marge de la 79e session de l’Assemblée mondiale de la santé qui se tient du 18 au 23 mai à Genève.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, Ferjani a souligné à cette occasion que la Tunisie tient à développer ce partenariat historique par le biais d’échanges de connaissances, d’innovation et d’investissements conjoints, afin de renforcer la qualité des services de santé et de soutenir le processus de réforme du système de santé et pharmaceutique.

Le ministre de la Santé a souligné l’existence d’opportunités et de possibilités pour développer des médicaments et des produits de santé issus de plantes tunisiennes et chinoises, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération tripartite vers le continent africain.

De son côté, le ministre chinois de la Santé, Li Haichao, a exprimé la volonté de son pays de continuer à soutenir la Tunisie et d’élargir les domaines de coopération sanitaire, faisant ainsi du partenariat tuniso-chinois un modèle de coopération Sud-Sud.