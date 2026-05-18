La Tunisie fait face en 2026 à une crise systémique de circulation touchant sa logistique agricole, où 50% des échanges sont informels, et son administration, bloquée par l’absence de décrets d’application de la loi de finances. Face au bloc sino-américain, sa souveraineté économique dépend désormais de sa vitesse d’exécution et de sa modernisation structurelle.

Or, l’actualité économique tunisienne de cette mi-2026 envoie des signaux convergents. Le pays fait face à une crise systémique de circulation : celle des marchandises, des lois, des investissements, des ressources et, fondamentalement, de la confiance.

Derrière les débats sectoriels, une interrogation s’impose : la Tunisie peut-elle encore maîtriser son destin économique dans un monde redevenu brutalement transactionnel ?

L’hémorragie structurelle : quand la valeur se dissout dans les frictions

Une économie perd rarement sa richesse au moment où elle produit. Elle la perd souvent dans la manière dont elle organise la circulation de cette production. Le diagnostic sur les circuits de distribution agricoles est, à cet égard, accablant. Près de 50% des échanges agricoles échappent encore au secteur formel, plombés par des marchés de gros obsolètes, des infrastructures logistiques dégradées, une spéculation incontrôlée et une fragmentation critique des chaînes de valeur.

Dans un contexte inflationniste durable, cette désorganisation agit comme une taxe invisible sur les consommateurs et les producteurs. Le pays produit, mais la valeur se dissout dans les intermédiations opaques, les coûts logistiques et l’absence de traçabilité.

« Dans le nouveau désordre international, les nations fragiles ne sont plus protégées par leur géographie, mais par leur capacité à produire, distribuer, exécuter et innover. »

La paralysie de l’exécution : l’inertie réglementaire comme taxe invisible

Ce problème de flux dépasse largement le secteur agricole et touche désormais le fonctionnement même de l’État. L’exemple des lois inopérantes révèle une économie paralysée par son incapacité d’exécution. La loi de finances 2026 est votée et promulguée, mais elle demeure partiellement inapplicable faute de décrets d’application.

Cette inertie réglementaire produit un effet macroéconomique majeur : elle augmente l’incertitude, ralentit l’investissement et alimente la défiance. Le plus inquiétant n’est pas l’absence de réformes, car la Tunisie réforme constamment. Le problème réside dans son incapacité à exécuter avec la célérité requise par les standards internationaux. Dans le nouvel ordre mondial, cette lenteur devient un handicap stratégique majeur.

Le choc des blocs : l’illusion des opportunités face au défi logistique

La rencontre Trump-Xi de mai 2026 marque un tournant géoéconomique majeur, confirmant le retour assumé des rapports de force et de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement. Dans ce contexte, l’exemption totale des droits de douane chinois accordée aux exportations tunisiennes pour deux ans apparaît comme une ouverture historique.

Cependant, cette opportunité met en relief les fragilités du modèle tunisien : faible capacité exportatrice, dépendance logistique et lenteur administrative chronique. La Chine ouvre son marché, mais la Tunisie dispose-t-elle des infrastructures pour y pénétrer ? À l’échelle mondiale comme locale, la bataille n’est plus seulement productive ; elle est logistique. Contrôler les ports, les routes de fret et les données commerciales supplante la simple capacité de production.

« La loi de finances 2026 est votée, promulguée… mais partiellement inutilisable faute de décrets d’application. Les banques refusent d’appliquer certaines mesures. »

Menaces géopolitiques et actifs stratégiques : la redéfinition de la souveraineté

C’est précisément ce prisme qui rend inquiétant le retour du projet de canal Gabès-Sahara. Sous couvert de transformation climatique, ce mégaprojet rappelle que les grands espaces fragiles attirent les logiques géopolitiques extérieures.

Le risque n’est pas uniquement environnemental ; il est stratégique. Dans un monde où l’eau, les terres agricoles et les ressources naturelles redeviennent des actifs géopolitiques majeurs, les oasis tunisiennes acquièrent une valeur nouvelle. La souveraineté ne se limite plus aux frontières militaires : elle concerne désormais les nappes phréatiques, les circuits alimentaires, les données commerciales et les chaînes de valeur.

Le temps économique mondial s’accélère. Et dans ce nouveau monde, la souveraineté ne se proclame plus. Elle s’organise. »

La Tunisie agile : l’innovation et l’urgence de la vitesse comme ultime recours

Pourtant, au milieu de cette fragilité systémique, une autre Tunisie émerge, à l’instar de la startup Lami Mode. Celle-ci ne vend pas simplement du textile, elle exporte une identité méditerranéenne, une économie circulaire et une traçabilité écologique. Dans un monde post-mondialisation naïve, cette capacité narrative devient un avantage compétitif.

La Tunisie possède encore trois atouts considérables : sa proximité européenne, son capital humain et sa capacité d’innovation flexible. Mais ces atouts ne suffiront plus sans une réforme profonde de l’appareil d’exécution publique. L’enjeu des cinq prochaines années ne sera pas seulement de produire davantage, mais d’exécuter plus vite, de réduire les frictions administratives et de transformer l’informel pour construire une souveraineté économique réaliste. Le temps économique mondial s’accélère, et dans ce nouveau monde, la souveraineté ne se proclame plus : elle s’organise.