La première rencontre scientifique de l’Alliance africaine pour la santé globale de la femme en oncologie (AWGHO), tenue à Tunis, pose les jalons d’une transformation des protocoles cliniques. Entre l’urgence d’une santé intégrative centrée sur la décision partagée et le défi critique des infrastructures, l’oncologie continentale cherche son second souffle médical et économique.

Le virage de la santé intégrative et de la décision partagée

L’oncologie moderne ne se résume plus à un protocole standardisé ; elle s’articule désormais autour d’un écosystème de soins interconnectés. Réunie à Tunis pour sa session inaugurale, l’AWGHO a sanctuarisé le concept de “décision partagée”, plaçant le patient comme un acteur central des choix thérapeutiques.

Selon la Dre Chiraz Ben Ayed, oncologue et vice-présidente de l’alliance, l’implication du malade à chaque étape s’impose comme un levier direct de performance médicale. L’objectif consiste à préserver le rythme de vie normal des patients à travers la “santé intégrative”. Ce modèle associe rigoureusement les traitements conventionnels à des formes d’accompagnement psychologique, physique et nutritionnel basées sur des preuves scientifiques.

Confiance clinique et infrastructures : Le goulot d’étranglement

Au-delà de l’éthique, la qualité de la relation médecin-patient détermine l’efficience thérapeutique. Le Pr Khaled Rahal, ancien chef de service à l’Institut Salah Azaïez, insiste sur le fait qu’une bonne compréhension du parcours optimise significativement les chances de succès cliniques, limitant ainsi les risques de rupture de traitement.

Cependant, cette ambition se heurte à une réalité infrastructurelle rigide. Si la Tunisie dispose de compétences de premier plan, le manque de structures spécialisées hypothèque les gains d’efficience. L’exemple du projet de nouvel institut multidisciplinaire de traitement du cancer à Ben Arous est symptomatique. Financé par le Koweït et planifié depuis 2018, ce chantier stratégique reste paralysé malgré la finalisation des études. Le Pr Rahal appelle à une accélération de sa réalisation et à la création d’urgence de services de radiothérapie dans les régions pour garantir l’équité d’accès aux soins.