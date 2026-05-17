Huit ans après son dernier titre à Rome, Elina Svitolina a remporté le tournoi WTA 1000 de la capitale italienne en battant Coco Gauff en finale, samedi 16 mai 2026. À 31 ans, l’Ukrainienne décroche ainsi le 20e titre de sa carrière et confirme son retour au premier plan à quelques jours de Roland-Garros.

Un troisième sacre à Rome

Déjà titrée au Foro Italico en 2017 et 2018, Svitolina retrouve les sommets sur une surface où son jeu de contre et sa mobilité restent particulièrement efficaces. Classée 10e mondiale avant le tournoi, elle signe son premier succès en WTA 1000 depuis huit ans.

Cette victoire illustre la continuité de son parcours au plus haut niveau et sa capacité à s’adapter face à une génération plus jeune et plus puissante.

Une finale disputée face à Coco Gauff

Face à elle, Coco Gauff, 4e mondiale, abordait cette finale avec le statut de favorite. L’Américaine a toutefois dû faire face à la régularité et à la maîtrise tactique de l’Ukrainienne.

Svitolina a remporté la première manche 6-4 avant de voir Gauff revenir dans le match grâce à un tie-break maîtrisé dans le deuxième set (7-6). Dans la manche décisive, l’expérience de l’Ukrainienne a fait la différence.

L’expérience au service de l’efficacité

Plus solide dans les moments importants, Svitolina a rapidement pris l’avantage dans le dernier set pour conclure la rencontre 6-2. Sa couverture du terrain et son efficacité sur les balles de break ont pesé dans l’issue de la finale.

Ce succès à Rome relance les ambitions de l’Ukrainienne avant Roland-Garros, où elle apparaîtra parmi les joueuses à suivre sur terre battue.