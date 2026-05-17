Les avoirs nets en devises ont dépassé les 25,6 milliards de dinars, l’équivalent de 105 jours d’importation, à la date du 15 mai 2026, contre près de 23 milliards de dinars (99 jours d’importation), une année auparavant.

D’après des données, publiées, vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), cette hausse est expliquée par l’augmentation des revenus du travail et des recettes touristiques, respectivement de 4,7% à 3,1 milliards de dinars, et de 4,1% à 2,2 milliards de dinars, et ce, à la date du 10 mai 2026, en comparaison avec la même période de l’année 2025.

Sur un autre registre, les billets et monnaies en circulation ont enregistré une évolution de 19%, passant de 23,6 milliards de dinars, à la date du 14 mai 2025, à 28 milliards de dinars, actuellement.

En revanche, le volume global du refinancement a régressé pour ne pas dépasser 10,8 milliards de dinars, le 15 mai 2026, contre 13,3 milliards de dinars, en mai 2025, ce qui représente une baisse de 19%.