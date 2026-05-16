L’industrie cinématographique tunisienne confirme sa position au niveau arabe avec la sélection de sept professionnels et de deux structures nationales dans l’édition 2026 de la liste « Golden 101 », dévoilée par l’Arab Cinema Center (ACC).

Ce recensement annuel des 101 en or met en avant les acteurs majeurs du secteur sur les douze derniers mois. La publication intégrale figure dans le 26ème numéro d’Arab Cinema Magazine, diffusé dans le cadre de la 79ème édition du Festival de Cannes qui se déroule du 12 au 23 mai 2026.

Selon un communiqué publié ce mercredi sur le site de l’ACC, la sélection tunisienne distingue les réalisateurs Kaouther Ben Hania, Leyla Bouzid, Mehdi Hmili et Erige Sehiri (sous double nationalité franco-tunisienne), l’acteur Dhafer L’Abidine, le compositeur Amine Bouhafa, les sociétés de production Cinetelefilms et Nomadis Images, ainsi que le festival des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

Le Centre a précisé que de mai 2025 à avril 2026, ces personnes et institutions ont “contribué à faire progresser le cinéma arabe, que ce soit en réalisant des films, en organisant des festivals, en concluant des accords clés ou en soutenant de nouveaux talents, chacun ayant gagné sa place grâce à un impact réel”.

Composée de plusieurs habitués ainsi que de tout nouveaux noms, la liste de cette année, qui comprend “un grand nombre de femmes arabes, compte 20 cinéastes, huit acteurs, 18 sociétés de production, sept techniciens et sept festivals”, selon la même source.

Le classement est complété par “quatre ONG, trois cinémas d’art et d’essai, sept organismes de financement, six diffuseurs et plateformes de streaming, neuf facilitateurs, ainsi que 11 exploitants et distributeurs qui continuent de défendre le cinéma arabe au-delà des frontières”, a souligné l’ACC.

Aux côtés de la représentation nationale, la liste réunit les principales figures de l’industrie cinématographique du monde arabe. Parmi les cinéastes figurent l’Égyptien Marwan Hamed, la Marocaine Maryam Touzani, la Palestinienne Annemarie Jacir, la Saoudienne Shahad Ameen et la Libanaise Danielle Arbid. Le segment des acteurs met en avant l’Égyptienne Youssra, la Palestinienne Hicham Abbass et le jeune comédien égyptien Ahmed Malek.

Derrière la caméra, le compositeur égyptien Hesham Nazih et le directeur de la photographie libanais Christopher Aoun partagent l’affiche avec les professionnels tunisiens. Le secteur de la production est dominé par des structures majeures telles que Film Clinic (Égypte) et Abbout Productions (Liban).

En plus des JCC, la section des festivals comprend le Festival international du film d’Amman – Awal Film, le Festival international du film du Caire, le Festival du film d’El Gouna, le Festival du film arabe de Malmö, le Festival international du film de Marrakech et le Festival international du film de la Mer Rouge.

De son côté, la section des diffuseurs et plateformes de streaming intègre l’Arab Radio and Television Network (Arabie saoudite), MBC Group (Arabie saoudite), Netflix (États-Unis), OSN (Émirats arabes unis), United Media Services (Égypte) et Yango Play (Émirats arabes unis).

Le détail complet de l’édition 2026 et les profils des lauréats sont disponibles sur le site internet officiel du Centre à l’adresse acc.film.

Voici la composition de la représentation tunisienne par catégorie :

Réalisation

Quatre cinéastes figurent parmi les 20 réalisateurs sélectionnés à l’échelle régionale : Kaouther Ben Hania, Leyla Bouzid, Mehdi Hmili et Erige Sehiri.

Interprétation

L’acteur Dhafer L’Abidine est retenu au sein du groupe restreint de huit comédiens arabes distingués cette année.

Musique de film

Le compositeur Amine Bouhafa représente la Tunisie dans la section technique « derrière la caméra ».

Production

Les compagnies tunisiennes Cinetelefilms et Nomadis Images s’inscrivent parmi les 18 sociétés de production majeures de la région.

Événementiel

Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) font partie des sept festivals arabes retenus par l’ACC.