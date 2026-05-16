Le ministre du Tourisme, Sofien Tekaya, a effectué, vendredi, une visite de terrain dans le gouvernorat de Gafsa, marquée par la tenue d’une séance de travail au siège du gouvernorat dédiée au suivi des recommandations de l’événement « Journées du tourisme et de l’artisanat », ainsi qu’à l’examen de l’avancement des projets programmés.

À cette occasion, le ministre a souligné que ces journées constituent un nouveau départ pour la dynamique touristique et économique dans la région, stimulant ainsi l’investissement dans ces deux secteurs vitaux, selon un communiqué du ministère.

Il a mis l’accent sur la portée d’encourager davantage les jeunes à investir à travers la promotion des incitations financières, la simplification des procédures et l’accompagnement des porteurs de projets, des startups et des entreprises communautaires, exerçant dans le domaine de l’artisanat.

Le ministre a affirmé que son département œuvre à la création de circuits touristiques régionaux intégrés visant à prolonger la durée de séjour des visiteurs, parallèlement au renforcement de la capacité d’accueil de la région, précisant que des voyages pilotes ont été effectués en coordination avec les agences de voyages dans le but d’intégrer ces circuits dans les programmes nationaux des voyages touristiques.

Au cours de sa visiste, le ministre a, également, inspecté les activités du Centre de design et d’innovation dans l’artisanat de Gafsa qui ne cesse de connaitre une dynamique continue en matière de développement des produits locaux et de renforcement des compétences des artisans en matière de marketing et d’exportation.

Par la suite, il a visité l’exposition des innovations conçues dans le cadre du programme d’encadrement présenté par le centre.

Le ministre a, enfin, inauguré, en compagnie du gouverneur de la région, une nouvelle unité hôtelière qui représente un nouveau pas dans l’enrichissement du paysage touristique reflétant la confiance grandissante des investisseurs dans le potentiel touristique.

Il a, dans ce cadre, pris connaissance des différentes composantes du projet et des services qu’il rend, soulignant que cet investissement est de nature à renforcer la capacité d’hébergement, à améliorer la qualité de l’offre touristique et à générer de nouveaux postes d’emploi, selon le communiqué.